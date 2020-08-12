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Lübnan'da hükümetin istifası sonrası gösteriler sürüyor

Beyrut Limanı'nda yaşanan şiddetli patlamanın ardından başlayan protestolar dördüncü gününde de devam etti.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:00
Lübnan'da hükümetin istifası sonrası gösteriler sürüyor
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kalbi konumundaki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci, parlamento binasına yürümeye çalıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri ve diğer siyasiler aleyhinde çeşitli sloganlar atan protestocular, güvenlik güçlerinin biber gazlı müdahalesi üzerine Şehitler Meydanı'na geri çekildi.

Fotoğraf: AA

Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından 8 Ağustos'ta "Hesap Günü" sloganlarıyla başlayan protestolar, Başbakan Hassan Diyab'ın dün istifasını sunmasına rağmen erken seçim ve Cumhurbaşkanı Avn ile parlamentonun istifası talebiyle devam ediyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

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Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada 171 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 30-40 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

Lübnan'daki gösterilerde 42 kişi yaralandı

Lübnan Kızılhaç Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'un göbeğinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında saatlerce süren olaylarda 42 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 32 yaralıya olay yerinde müdahale edildiği, diğer 10 yaralanın ise yakındaki hastanelere nakledildiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan Hükümet IstifaLübnan Gösteriler
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