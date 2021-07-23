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Lübnan'da ekmek krizi kapıda

Lübnan'da giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle fırınlarda yakıtın bitmek üzere olduğu ve birkaç gün içinde üretimin durabileceği uyarısında bulunuldu.

23 Temmuz 2021 Cuma 09:30
Lübnan'da ekmek krizi kapıda

Lübnan Fırıncılar Birliğinin Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan açıklamasında, bazı fırınların stoklarındaki yakıtın bitmesi üzerine üretimi durdurmak zorunda kalacağı ve gelecek haftadan itibaren ülkede ekmek krizi başlayabileceğine dikkat çekildi.

Fırınların 19 Temmuz'da akaryakıt müdürlüğünden teslim aldığı yakıtın ancak 26 Temmuz'a kadar yeteceği ifade edilen açıklamada, karaborsada 20 litrelik bir teneke mazotun 140 bin Lübnan lirası (yaklaşık 6,25 dolar) devletin belirlediği resmi fiyatın ise 56 bin lira (2,5 dolar) olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, fırınlara 26 Temmuz'dan önce yakıt temin ederek muhtemel ekmek krizinin önüne geçilmesi çağrısında bulunuldu.

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Lübnan'daki ekonomik ve siyasi kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçleri ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnanda Ekmek Krizi
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