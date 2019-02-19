Lübnan'da dini gruplar resmi nikaha karşı çıkıyor

Lübnan'ın ilk kadın İçişleri Bakanı Raye el-Hasan'ın ülkede resmi nikahın tanınması gerektiği yönündeki açıklaması tepkilere yol açtı.

Lübnan'da dini esasa dayanmayan resmi nikahın tanınması talebine siyasilerden destek gelirken, dini merciler karşı çıktı.

Lübnan Fetva Kurulunun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Müftü Deryan, Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan, resmi nikah projesini kesinlikle kabul etmediklerini açıkladı.

Lübnanlılara ait dini mahkemelerde görülen aile hukukuna saygı gösterilmesiyle ilgili Anayasa'nın 9'uncu maddesinin hatırlatıldığı açıklamada, "Bu nikah İslami hükümlere ve Anayasa'ya aykırıdır" ifadesine yer verildi.

Lübnan Katolik Enformasyon Merkezi Başkanı Papaz Abdu Ebu Kesim de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, lahuti ve kiliseye ait olarak evliliğin sırrı anlayışına aykırı olmasından dolayı kilisenin resmi nikahı kesinlikle desteklemediğini açıkladı.

Bakan, resmi nikah dini mercilerle diyalog istiyor

Cuma günü İçişleri Bakanı Raye el-Hasan, şahsi olarak dini içeriğe sahip olmayan resmi nikah yapılmasını istediğini açıklamıştı. Hasan, Başbakan Saad el-Hariri'nin desteğiyle resmi nikah kabul edilinceye dek, tüm dini mercilerle bu konuda derin bir diyalog kapısının açılması için çaba göstereceğini dile getirmişti.

Açıklamaların ardından konu sosyal medyada büyük ilgi ve tartışmalara neden oldu.

Lübnan'da aile hukukunu dini gruplar belirliyor

Lübnan'da farklı dini ve mezhepsel kimliğe sahip 18 ayrı dini taife bulunurken, bunları bir çatı altında toplayan tek bir aile hukuku yok. Bu konuya ilişkin her bir taife kendi hukuku ve mahkemeleri üzerinden sorunlarını çözüyor.

Herhangi bir dini unsur içermeyen evlilik isteyen Lübnanlılar resmi nikahlarını Kıbrıs ve Yunanistan'a giderek yapıyor. Lübnan kanunlarında dini içeriğin dışında herhangi bir evlilik akdi ülke içinde kabul edilmezken, ülke dışında gerçekleşen evlilikler kabul ediliyor.