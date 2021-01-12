Lübnan'da 10 günlük OHAL ilan edildi

Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Yüksek Savunma Komisyonu, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

Lübnan'da 14 Ocak Perşembe gününden itibaren 10 günlük OHAL kararının alındığı toplantıda, gerekli görüldüğü takdirde bu sürenin uzatılabileceği kaydedildi.

Toplantıda Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan ülkeye girişi yüzde 20'ye kadar düşürme ve gelen her yolcudan sonucu negatif olan PCR testi talep etme kararı alındı.

Eğitim kurumları da kapalı olacak

Bu kapsamda ayrıca, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden gelen yolculara otelde 7 gün karantina zorunluluğu getirildi.

OHAL kararları çerçevesinde ülke genelindeki kamu ve özel kurumların yanı sıra tüm eğitim kurumları da kapalı olacak.