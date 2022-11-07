banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yükseköğretim affı, Meclis'te kabul edildi!
Yükseköğretim affı, Meclis'te kabul edildi!
Taçoy: Muhaceret Affı’ndan yaklaşık 5 bin kişinin faydalanması bekleniyor
Taçoy: Muhaceret Affı’ndan yaklaşık 5...
Türkiye ve KKTC'de yapılacak 'Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun' tatbikatının detayları açıklandı
Türkiye ve KKTC'de yapılacak 'Deprem...
Tehditten tutuklandılar!
Tehditten tutuklandılar!
Seyrüsefer Ödemelerinde Sahte Sitelere Dikkat
Seyrüsefer Ödemelerinde Sahte Sitelere Dikkat
banner404

Loto ikramiyesi dünya rekoru kırdı!

ABD'nin ünlü lotosu Powerball'da büyük ikramiye 1,9 milyar dolara ulaşarak dünya rekoru kırdı.

07 Kasım 2022 Pazartesi 15:52
Loto ikramiyesi dünya rekoru kırdı!

ABD'nin ünlü lotosu Powerball 39 haftadır devretmesinin ardından büyük ikramiye 1,9 milyar dolara ulaşarak  dünya rekoru kırdı.

ABD’nin 45 eyaleti, başkent Washington DC, Porto Riko ve Virgin Adaları’nda çekilen lotoda, oynayanların büyük ikramiye için 6 rakamın hepsini bilmesi gerekiyor.

Tüm rakamları bilme ihtimali 292,2 milyonda 1 olan lotoda, söz konusu büyük ikramiyenin tek bir kişiye çıkması halinde lotodan tek seferde en fazla para kazanan talihli olarak dünya rekoru kıracak.

Bir önceki rekor ikramiye olan 1,59 milyar dolar, 3 talihli arasında bölüştürülmüştü.

Powerball’da en son 3 Ağustos’ta 200 milyon dolarlık büyük ikramiye Pennsylvania'ya çıkmıştı.

Tahlililer, tek seferde veya 29 yılda taksitli şekilde ödüllerini alabiliyorken, büyük ikramiye federal ve yerel vergilere tabii tutuluyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos hayatını kaybetti
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos hayatını kaybetti
Tüyler ürpertti! Hayalet mi ağaç gölgesi mi?
Tüyler ürpertti! Hayalet mi ağaç gölgesi mi?
Petrolde sert yükseliş
Petrolde sert yükseliş
Dünya diken üstünde! Çin roketi nereye düşecek?
Dünya diken üstünde! Çin roketi nereye düşecek?
Belçikalı ''Küçük Einstein'' 12 yaşında doktoraya başlıyor
Belçikalı ''Küçük Einstein'' 12 yaşında doktoraya başlıyor
Bilim insanları yepyeni bir madde yarattı!
Bilim insanları yepyeni bir madde yarattı!
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
ABD'li rap şarkıcısı Takeoff silahlı saldırıda öldürüldü
ABD'li rap şarkıcısı Takeoff silahlı saldırıda öldürüldü
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
'Gezegen katili' asteroid Dünya'yı tehdit ediyor
'Gezegen katili' asteroid Dünya'yı tehdit ediyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim