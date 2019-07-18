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Lord: "abd Ve Diğer F-35 Ortakları, Türkiye\'nin Program Ortaklığını Askıya Alma Ve Türkiye\'yi Programdan Çıkaracak Resmi Süreci Başlatma Konusunda Mutabıktır"

PENTAGON\'DAN TÜRKİYE VE F-35 AÇIKLAMASI

Lord: "abd Ve Diğer F-35 Ortakları, Türkiye\'nin Program Ortaklığını Askıya Alma Ve Türkiye\'yi Programdan Çıkaracak Resmi Süreci Başlatma Konusunda Mutabıktır"

PENTAGON\'DAN TÜRKİYE VE F-35 AÇIKLAMASI

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:02
Lord:

PENTAGON'DAN TÜRKİYE VE F-35 AÇIKLAMASI

"BUNUNLA BERABER BAŞKAN DONALD TRUMP'IN DA İFADE ETTİĞİ GİBİ ABD, TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ORTAKLIĞINA HALEN ÇOK DEĞER VERMEKTEDİR"

TRACHTENBERG: "BU KARAR, TÜRKİYE'NİN S-400'LERİ ALMASI DOLAYISIYLA SPESİFİK OLARAK BU ADIMA KARŞI ALINMIŞ SPESİFİK BİR KARARDIR"

Washington, 18 Temmuz 19 : ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını kaydederek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." açıklamasını yaptı.

Pentagon'da düzenlenen basın brifinginde konuşan ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ellen Lord ile Müsteşar Yardımcısı David Trachtenberg, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Lord, Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri geçen cuma gününden itibaren almaya başladığına işaret ederek, "ABD ve diğer F-35 ortakları, Türkiye'nin program ortaklığını askıya alma ve Türkiye'yi programdan çıkaracak resmi süreci başlatma konusunda mutabıktır. Bununla beraber Başkan Donald Trump'ın da ifade ettiği gibi ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." ifadelerini kullandı.

Lord, söz konusu sürecin 2020 Mart ayına kadar tamamlanmasını öngördüklerini, ABD'de F-35 bağlamında eğitim gören Türk pilotların da ay sonuna kadar ABD'yi terk edeceklerini sözlerine ekledi.

S-400 sistemlerinin, F-35 savaş uçaklarının en gelişmiş kabiliyetlerini açığa çıkarabileceğinden endişe ettiklerini kaydeden Lord, bu kararın bu sebeple alındığına işaret etti.

Müsteşar Yardımcısı Trachtenberg ise, "Bu karar, Türkiye'nin S-400'leri alması dolayısıyla spesifik olarak bu adıma karşı alınmış spesifik bir karardır." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan kısa süre önce yapılan açıklamada, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağını kaydederek, "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir." değerlendirmesi yer almıştı.

(AA/RÇ/ŞEB)

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