Londra'da binlerce kişi kirasını ödeyemediği için evsiz kalabilir

BBC'nin haberine göre, Sadık Khan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan "kiracılara 3 ay boyunca tahliye işlemi başlatılamayacağı" kararının 23 Ağustos'ta sona ereceğini hatırlatarak, bunun "tahliye tsunamisi"ne yol açacağını kaydetti.
Khan, her 4 Londralıdan birinin kirasını ödemekte zorlandığına dikkati çekerek, hükümetin kiracıların sorunlarının çözümüne yönelik adım atması gerektiğini aktardı.
İngiltere'de Kovid-19 ile mücadelede acil eylem planı kapsamında, ev sahiplerinin üç ay boyunca kiracılara yönelik evden çıkarma işlemi başlatamayacağı ve gerekirse bu sürenin uzatılabileceği kararı alınmıştı.