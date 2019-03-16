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Londra\'da Cuma Namazı Sırasında Çekiçli Saldırı...

CUMA NAMAZI SIRASINDA CEMAATE

Londra\'da Cuma Namazı Sırasında Çekiçli Saldırı...

CUMA NAMAZI SIRASINDA CEMAATE

16 Mart 2019 Cumartesi 15:52
Londra\'da Cuma Namazı Sırasında Çekiçli Saldırı...

CUMA NAMAZI SIRASINDA CEMAATE "TERÖRİSTLER" DİYE BAĞIRAN 2 SALDIRGAN, BİR KİŞİYİ ÇEKİÇLE YARALADI

Londra, 16 Mart 19 : Londra’da dün cuma namazı sırasında cemaate "teröristler" diye bağıran 2 saldırgan bir kişiyi çekiçle yaraladı.

The Sun gazetesinin haberine göre, Londra’nın doğusunda cuma namazı saatinde gerçekleşen olayda, iki saldırgan içinde bulundukları araçtan cemaate "teröristler" diye bağırdı. Daha sonra araçlarından inen saldırganlar ellerindeki çekiçle bir kişiyi yaraladı.

Haberde, çevredekilerin müdahalesi üzerine olay yerinden araçlarına binerek kaçan saldırganları ellerindeki çekiçle gösteren fotoğraflara da yer verildi.

Fotoğraflarda saldırganları kovalayan bir kişinin araçlarının üzerine çıkarak kaçmalarını engellemeye çalıştığı da görüldü.

Londra’nın doğusunda Müslümanların yoğun yaşadığı Whitechapel’de meydana gelen saldırı sırasında, Londra Belediye Başkanı Sadık Han da Yeni Zelanda'daki terör saldırılarının kurbanlarını anmak için aynı bölgedeki bir camide bulunuyordu.

İngiliz polisi de dün Whitechapel'de Asya kökenli 27 yaşında bir erkeğin başına "sert bir cisimle" aldığı darbe sonucu yaralandığını doğruladı. Polis, saldırganların sayısını 3 olarak açıklarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Görgü tanıkları, saldırganların olay sırasında cami cemaatine “teröristler” diye bağırdığını aktardı.

Londra'da önceki yıl ramazan ayında Finsbury Park semtinde aşırı sağcı bir saldırgan, teravih namazından çıkan cemaatin üzerine aracını sürmüştü. İslamofobik terör saldırısında, 51 yaşındaki bir Müslüman hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakalanan Darren Osborne, 43 yıl hapse mahkum edilmişti.

Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA/ID/SEL)

 

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