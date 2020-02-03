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Londra'da polisin vurduğu saldırganın terör suçundan ceza aldığı belirlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da iki kişiyi bıçakladıktan sonra vurularak öldürülen saldırganın terör hükümlüsü olduğu ve kısa bir süre önce serbest bırakıldığı belirtildi.

Londra'da polisin vurduğu saldırganın terör suçundan ceza aldığı belirlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da iki kişiyi bıçakladıktan sonra vurularak öldürülen saldırganın terör hükümlüsü olduğu ve kısa bir süre önce serbest bırakıldığı belirtildi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 08:19
Londra'da polisin vurduğu saldırganın terör suçundan ceza aldığı belirlendi

Londra polisinin açıklamasına göre, başkentin güneyindeki Streatham bölgesinde dün yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda yaralanan iki kişiden birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Ayrıca üçüncü bir kişi de polisin ateş açması sonucu kırılan bir cam nedeniyle hafif yaralandı.

Polisin vurarak öldürdüğü saldırganın üzerindeki bombaya benzeyen düzeneğin ise sahte olduğu tespit edildi.

KISA BİR SÜRE ÖNCE SERBEST BIRAKILDI

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, saldırganın kısa bir süre önce hapisten çıktığını ve olay sırasında polis takibi altında olduğunu bildirdi.

Haberde, saldırganın terör bağlantılı bir suç nedeniyle 3 yıl hapis cezası aldığı ancak infaz kanunları çerçevesinde erken tahliye edildiği belirtildi.

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Sky News kanalı, fotoğrafını yayınladığı saldırganın isminin Sudesh Amman olduğunu iddia etti.

Daily Mirror gazetesi de hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde saldırganın 19 yaşında olduğunu, terör dökümanları bulundurmak ve yaymak suçundan hapis cezası aldığını duyurdu.

ERKEN TAHLİYELER KONUSUNDA YENİ ÖNLEMLER ALINACAK

Başbakan Boris Johnson, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, kasım ayındaki benzer bir saldırının ardından daha uzun hapis cezaları ve polise daha fazla kaynak ayrılmasını içeren bir önlem paketini ilan ettiklerini hatırlatarak pazartesi günü bu konuda daha fazla düzenlemenin duyurulacağını bildirdi.

KASIM AYINDAKİ SALDIRI DA TERÖR HÜKÜMLÜSÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİLMİŞTİ

Londra'nın merkezindeki London Bridge'de (Londra Köprüsü) 29 Kasım 2019'da düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, polis saldırganı yine vurarak öldürmüştü.

Saldırganın terör saldırısı planlama suçundan 16 yıl hapse mahkum edildiği ancak infaz kanunları uyarınca erken salındığı belirlenmişti. Hükümet, önlem olarak erken tahliyelerin önüne geçileceğini açıklamıştı.

Son Güncelleme: 03.02.2020 11:25
Anahtar Kelimeler:
Londrada Polisin Vurduğu Saldırgan
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