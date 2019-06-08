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Londra'da otobüste "öpüşmeleri istenen" eşcinsel çifte saldırı

Londra'da otobüste "öpüşmeleri istenen" eşcinsel çifte saldırı

08 Haziran 2019 Cumartesi 08:57
Londra'da otobüste "öpüşmeleri istenen" eşcinsel çifte saldırı

İngiltere'nin başkenti Londra'da eşcinsel bir çift, bindikleri otobüste bir grup erkeğin saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar öpüşmelerini istediği çift bunu yapmayınca iki kadını darp etti. Londra polisi saldırganlar hakkında soruşturma başlattı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan saldırıyı "iğrenç ve kadın düşmanı" olarak niteleyerek kınadı.

İngiltere'nin Londra kentinde en az 4 erkek otobüste seyahat eden 2 kadına saldırarak yaralanmalarına neden oldu. Çifti öpüşmeleri yönünde istekte bulunarak taciz eden grup, bu istekleri yerine getirilmeyince iki kadına şiddetli bir biçimde saldırdı.

Londra polisi 15 ila 18 yaşlarında 4 erkeğin olayla ilgili gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medyada da tepkiyle karşılanan saldırı İngiltere'de siyasetçiler tarafından kınandı.

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Saldırının mağdurlarından 28 yaşındaki Melanie Geymonat, kız arkadaşı ile otobüste seyahat ederken bir grup erkeğin tacizine maruz kaldığını söyledi. Geymonat, "En az dört kişiydiler. Lezbiyen olduğumuzu söyleyerek holigan gibi davranmaya başladılar ve izlemek için öpüşmemizi istediler." diyerek saldırıyı anlattı.

"Ortamı sakinleştirmek için şakalar yaptığını" söyleyen Geymonat "Ancak bizi taciz etmeye devam ettiler ve bozuk para atmaya başladılar." dedi. Daha sonra kız arkadaşını otobüsün ortasına çektiklerini ve ona vurmaya başladıklarını, kendisinin de aynı şekilde darp edildiğini söyledi.

Saldırı sonrası çektikleri ve sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafta, iki kadının da yüzleri ve kıyafetleri kan içinde görülüyor.

Kadınların ayrıca çantalarını ve cep telefonunu da çalan saldırganlar olduğundan şüphelenilen 4 kişi, Londra'da polis tarafından yakalandı.

Siyasilerden kınama mesajları
İngiltere İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn olayı "kesinlikle şok edici" olarak tanımladı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise sosyal medyada "Bu dehşet verici. Herkesin sevme hakkı var." paylaşımı yaptı.

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