banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ataoğlu: “1992 ruhuyla, iktidara emin adımlarla yürüyoruz”
DP'ye yeni katılımlar
8 partiden 400 aday ve 5 bağımsız aday seçim için başvurdu
Adaylar Pazartesi ilan edilecek
Kamu-İş eylem başlatıyor
Kamu-İş eylem başlatıyor
Pilli uyardı
Pilli uyardı
banner404

Londra'da Omicron etkisi: Yaya trafiği azaldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da COVID-19'un Omicron varyantının etkisiyle yaya trafiği Noel'e rağmen azaldı. Ancak ülkede günlük vaka sayısı 120 bini geçerek bir kez daha rekor kırdı.

25 Aralık 2021 Cumartesi 10:40
Londra'da Omicron etkisi: Yaya trafiği azaldı

İngiltere'de şehirler, kasabalar ve alışveriş merkezleri gibi yerlerdeki tüketici davranışlarına ilişkin veriler toplayan Springboard'un açıklamasına göre, Londra'nın merkezindeki yaya sayısı, Noel arifesinde bir hafta öncesine oranla üçte bir oranında azaldı. Geçen yıla göre ise bu düşüş yüzde 42'yi buldu.

Bu sene salgın kısıtlamalarının 2020'ye göre daha az olmasına rağmen yaya trafiğindeki düşüşün, Omicron varyantının etkisiyle COVID-19 vakalarının rekor düzeylere çıkmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Veriler, geçen haftaya göre Londra dışındaki şehir merkezlerindeki yaya sayısında yüzde 10 düşüş yaşandığını gösterirken, şehirler dışındaki alışveriş merkezlerine yapılan ziyaretlerin ise yaklaşık yüzde 20 arttığını ortaya koydu.

Vakalarda yeni rekor kırıldı

banner341
İngiltere'de son 24 saatte 122 bin 186 COVID-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Üç gün üst üste vakaların rekor kırdığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 137 artarak 147 bin 857'ye çıktı.

"Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyecek"

Bu sayı, testi pozitif çıktıktan sonra 28 gün içinde hayatını kaybedenleri içerirken, ölüm sertifikalarına göre toplam can kaybı ise 171 bin 801 oldu.

Ülkede 22 Aralık'ta 106 bin 122 ve 23 Aralık'ta 119 bin 789 COVID-19 vakası tespit edilmişti.

Başbakan Boris Johnson, ülkede COVID-19 vakaları hızla artarken Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyeceğini açıklamıştı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paros Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
Paros Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
Rusya'dan Meta'ya 27 milyon dolarlık ceza
Rusya'dan Meta'ya 27 milyon dolarlık ceza
İsrail savunmasına 2,9 milyar dolarlık 'gizli' bütçe ayırdı
İsrail savunmasına 2,9 milyar dolarlık 'gizli' bütçe ayırdı
ABD 8 Afrika ülkesine getirdiği seyahat kısıtlamasını kaldırıyor
ABD 8 Afrika ülkesine getirdiği seyahat kısıtlamasını kaldırıyor
Dünyada bir ilk: Hem otobüs hem tren olabilen ulaşım aracı
Dünyada bir ilk: Hem otobüs hem tren olabilen ulaşım aracı
9 kurt kafesten kaçtı, hayvanat bahçesi kapatıldı
9 kurt kafesten kaçtı, hayvanat bahçesi kapatıldı
Rusya'dan Google'a rekor para cezası
Rusya'dan Google'a rekor para cezası
Taliban yönetimi, 1895 üyesini görevden aldı
Taliban yönetimi, 1895 üyesini görevden aldı
New York'ta sahte aşı belgelerine hapis cezası
New York'ta sahte aşı belgelerine hapis cezası
Japonya, imparatorluk tahtının istikrarı için çözüm arıyor
Japonya, imparatorluk tahtının istikrarı için çözüm arıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim