Londra'da metro istasyonunda patlama

Londra polisinden yapılan ilk açıklamada, "Olayın terörle bağlantısı olmadığını düşünüyoruz" denildi.

Londra İtfaiyesi, 15 araç ve 100 civarında itfaiye personeliyle yangına müdahale edildiğini; olayda 6 araba ile bir telefon kulübesinin yandığını bildirdi.



Vatandaşlardan, olay yerinden uzak durmaları ve tüm kapı ve pencereleri kapatmaları istendi.