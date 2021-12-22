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Londra'da 'Kanlı Noel' katliamının yıl dönümünde anma töreni düzenledi

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (Council of Turkish Cypriot Associations), 21 Aralık 1963'ü takip eden 10 gün içinde, “Kanlı Noel” olarak adlandırılan dönemde katledilen 133 Kıbrıslı Türk'ün anısına Londra’daki Kıbrıs Yüksek Komisyonu önünde anma töreni düzenledi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 10:00
Londra'da 'Kanlı Noel' katliamının yıl dönümünde anma töreni düzenledi

Konsey’den verilen bilgiye göre, 30 Britanyalı Kıbrıslı Türk'ten oluşan bir grup, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik saldırıların 58. yılı dolayısıyla kurbanları anmak ve yaslarını tutmak amacıyla bir araya geldi.
Mum ışığında yapılan törende, 133 Kıbrıslı Türk'ün fotoğraflarının bulunduğu pankartlar taşındı ve telefon ve tabletlerde o zamanın trajik olaylarının video sunumu gösterildi.
Törende, ayrıca Kıbrıs Yüksek Komisyonu'na bir dilekçe verilerek, “Rum Yönetimi'ni kendi halkına ve dünyaya Kıbrıs sorunu hakkındaki gerçeği söylemesi, Kıbrıslı Türklerin acılarını tanıması ve onlara zulmetmedeki rolünden dolayı özür dilemesi, insanlığa karşı suçlardan sorumlu olan herkesi adalet önüne çıkarması ve Kıbrıslı Türklere yönelik insanlık dışı ambargoyu sona erdirmesi” istendi.


OSMAN: “KIBRISLI TÜRKLER VARLAR. KÜLTÜREL MİRASIMIZ VE HALKIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

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İngiltere'deki Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Ayşe Osman, yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin her yıl Noel ve yeni yıl kutlamaları konusunda karışık duygular içinde olduğunu, bir yandan aileleri ve dostları ile keyifli vakit geçirmek isterlerken, diğer yandan da “Kanlı Noel” katliamını ve kurbanlarını hatırladıklarını belirtti. 
Osman, “Kıbrıslı Türkler varlar. Kültürel mirasımız ve halkımızla gurur duyuyoruz. Kıbrıslı Türklerin 1963'teki savunmasız durumlarına bir daha asla düşmemelerini sağlayacağız” dedi.

 

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Son Güncelleme: 22.12.2021 11:20
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