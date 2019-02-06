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Londra'da göçmen, sığınmacı ve mültecilerden aşçılık dersleri

Londra'da göçmen, sığınmacı ve mültecilerden aşçılık dersleri

06 Şubat 2019 Çarşamba 08:53
Londra'da göçmen, sığınmacı ve mültecilerden aşçılık dersleri

İngiltere’de bir dernek, ülkeye gelen göçmen, sığınmacı ve mültecilerin adapte olmalarına yardımcı olabilmek için onlara aşçılık dersleri verdiriyor.

2017 yılında kurulan ‘Migrateful’, Londra genelinde dolaşarak Orta Doğu, Asya ve Güney Amerika mutfaklarını İngilizlerle buluşturuyor.

Yabancı aşçılar, önce İngilizce dersleri, ardından da atölyeleri yönlendirmek için gerekli eğitimleri alıyorlar. Ardından verdikleri aşçılık dersleri sayesinde öz güven ve sosyallik kazanırken, kendilerine fazladan bir gelir kaynağı da elde etmiş oluyorlar.

Derneğin düzenlediği atölyelere katılmak kişi başı 37,90 sterlin (yaklaşık 255 TL) tutuyor. Aşçılar da çalıştıkları her saat için 10 sterlin (yaklaşık 67 TL) maaş alıyor. Artan ücretler, İngilizce kurslarının ödenmesi için ve lojistik amaçlarla kullanılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Londrada Göçmenler
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