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Londra'da bir kişi, camide namaz kılan din görevlisini bıçakladı

 İngiltere'nin başkenti Londra'da, camiye giren bir kişi, namaz kılan din görevlisini bıçakladı.

Londra'da bir kişi, camide namaz kılan din görevlisini bıçakladı

 İngiltere'nin başkenti Londra'da, camiye giren bir kişi, namaz kılan din görevlisini bıçakladı.

21 Şubat 2020 Cuma 07:36
Londra'da bir kişi, camide namaz kılan din görevlisini bıçakladı
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İngiliz basınındaki haberlerde, saldırganın koşarak camiye girdiği ve namaz kılan din görevlisini boynundan bıçakladığı aktarıldı.
Saldırının terör bağlantılı olmadığı belirtildi.
Londra polisinin açıklamasında, yerel saatle 15.10'da (TSİ 18.10) Regent Park Camisi'nde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki saldırganın "cinayete teşebbüsle" suçlandığı kaydedildi. 
Saldırganın camide namazlara katıldığına inanıldığı ve gözaltına alınarak bir polis karakoluna götürüldüğü belirtilen açıklamada, "Soruşturma devam ediyor. Olay şu anda terör bağlantılı olarak değerlendirilmiyor." ifadesine yer verildi. 

"CEMAAT, SALDIRGANI TANIMIYOR"
Regent Park Camisi Danışmanı Ayaz Ahmad, yaptığı açıklamada, müezzinin boynundan bıçaklanmasının ardından cami cemaatinin saldırgana müdahale ettiğini anlattı. 

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Saldırı sırasında içeride yüzlerce kişi bulunduğunu söyleyen Ahmad, "Açıkçası şok ediciydi. Elinde bıçak vardı ve müezzine saldırıyordu." ifadesini kullandı. 
Ahmad, müezzinin 25 yıldır görev yaptığını ve Müslüman toplumunca yakından tanındığını anlatarak, "Saldırıyı yapan kişiyi tanımıyoruz. Son 10 yıldır her gün buraya gelmekteyim, daha önce hiç görmedim. Ancak çok yakın zamanda birkaç kez geldiğini anlıyorum. Biri onu birkaç gün önce, başka biri de geçen ay gördüğünü söyledi." dedi. 
Söz konusu kişinin caminin herhangi bir etkinliğine katılmadığını ifade eden Ahmad, saldırganın camiye geldiğinde namaz kılıp kılmadığını ise bilmediğini vurguladı.  

"İBADETHANEDE GERÇEKLEŞMESİ ÇOK KORKUNÇ"
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan olayın kendisini derinden üzdüğünü belirterek, "Böyle bir olayın özellikle ibadethanede gerçekleşmesi çok korkunç." ifadesini kullandı.
İngiliz basınındaki haberlerde, saldırganın koşarak camiye girdiği ve namaz kılan din görevlisini boynundan bıçakladığı aktarılmıştı. Sosyal medyada, bıçaklanan din görevlisinin müezzin olduğu ileri sürülmüştü.
Londra polisinin ilk açıklamasında ise 70'li yaşlardaki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, olayın, Almanya'da aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu ırkçı terör saldırısının ardından gelmesi dikkati çekmişti.
 

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Son Güncelleme: 21.02.2020 11:10
Anahtar Kelimeler:
Londra Cami Bıçaklama
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