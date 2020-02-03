banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119243
ALTIN
303.390
DOLAR
5.9811
STERLİN
7.7774
EURO
6.6174
Erhürman çatı adayı olma yolunda
Erhürman çatı adayı olma yolunda
Biraz Sağdan Biraz Soldan Karşınızda Erhürman
Biraz Sağdan Biraz Soldan Karşınızda...
Erhürman’dan Örtülüye Veto
Erhürman’dan Örtülüye Veto
CTP Başkanına sahip çıkarsa...
CTP Başkanına sahip çıkarsa...
Flaş Haber
Suçlarını itiraf ettiler
Kapat

Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniğe yol açtı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın bulunduğu bölge tahliye edildi.

Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniğe yol açtı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın bulunduğu bölge tahliye edildi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 17:14
Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniğe yol açtı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın bulunduğu bölge tahliye edildi.

Soho bölgesi polisinden yapılan açıklamada, bir inşaat alanında 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı sanılan bir bomba bulunduğu belirtildi.

banner317
Bunun üzerine çevrede güvenlik önlemi alındığı, bölgenin kapatıldığı ve tahliyeye başlandığı ifade edildi. 

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, polisin binalara girerek içeride kalan olup olmadığını kontrol ettiği görüldü. 

Londra'nın merkezinde, eğlence bölgesi olarak bilinen Soho'da çok sayıda restoran ve bar bulunuyor. 

Daha önce de aralarında Londra'nın olduğu bazı Avrupa kentlerinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulunmuş ve bunlar kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmişti.

Son Güncelleme: 03.02.2020 20:47
Anahtar Kelimeler:
İngiltereBombaLondra2. Dünya Savaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak Dışişleri Bakanı: “ABD-İran gerginliği bölgede yıkıcı bir savaşa neden olabilir“
Irak Dışişleri Bakanı: “ABD-İran gerginliği bölgede yıkıcı bir savaşa neden olabilir“
Hong Kong sağlık çalışanları greve gitti
Hong Kong sağlık çalışanları greve gitti
Okaliptüs ağaçların dozerlerle yıkılması sonucu onlarca koala öldü
Okaliptüs ağaçların dozerlerle yıkılması sonucu onlarca koala öldü
Pakistan Çin uçuşlarını yeniden başlattı
Pakistan Çin uçuşlarını yeniden başlattı
Schengen Vizesine 20 Avro Zam Geldi
Schengen Vizesine 20 Avro Zam Geldi
Çin'in koronavirüs nedeniyle 10 günde inşa ettiği hastane açıldı
Çin'in koronavirüs nedeniyle 10 günde inşa ettiği hastane açıldı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı tedbirler artırılıyor
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı tedbirler artırılıyor
Japonya'da Şindake Yanardağı'nda patlama
Japonya'da Şindake Yanardağı'nda patlama
Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ie yeni tip koronavirüs salgınını görüştü
Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ie yeni tip koronavirüs salgınını görüştü
Rusya, Çin'le demiryolu ulaşımını durdurdu
Rusya, Çin'le demiryolu ulaşımını durdurdu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim