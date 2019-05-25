Lisede taciz skandalı

Eagerville Lisesi’nde pazartesi günü çekildiği ifade edilen videoda, tarih öğretmeni ve okulun beyzbol takımı koçu Travis Holland’ın elini öğrencisinin sırtında gezdirdiği görülüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre;okulun bağlı bulunduğu bölgenin eğitim işlerinden sorumlu kurumu, videonun ortaya çıkmasıyla birlikte Holland’ı ücretsiz izne ayırdı.

Eagerville Lisesi’nde okuyan bir öğrencinin kaygılı velisi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, birçok öğrencinin uygunsuz temasları nedeniyle Holland hakkında daha önce de şikâyette bulunduğunu söyledi.

Videodaki öğrencinin ailesi ise koçun bir aile üyelerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle kızlarını teselli ettiğini belirtti.

Güvenlik güçleri ve Çocuk Hizmetleri Departmanı’nın görüntülere ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.