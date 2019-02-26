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Lima Grubu: Venezuela lideri Maduro istifa etmeli, Guiado'nun hayatı tehlikede

Lima Grubu: Venezuela lideri Maduro istifa etmeli, Guiado'nun hayatı tehlikede

26 Şubat 2019 Salı 08:29
Lima Grubu: Venezuela lideri Maduro istifa etmeli, Guiado'nun hayatı tehlikede

Venezuela krizine çare aramak amacıyla 13 Latin Amerika ülkesi ve Kanada'nın oluşturduğu Lima Grubu toplantısı ilk gününde muhalefet lideri Juan Guiado'nun hayatına yönelik tehditler olduğunu duyuruldu. Grup, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu da istifaya çağırdı.

Pazartesi günü Kolombiya’nın başkenti Bogota’da toplanan Lima Grubu adına açıklamalarda bulunan Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Meclis Başkanı Guiado'ya güvendiklerini belirtti.

Trujillo, Guiado ve ailesinin hayatına yönelik ciddi tehditlerin olduğunu ifade etti ve "Guiado ve ailesinin hayati sorumluluğu Maduro'dadır" şeklinde konuştu.

Kolombiya Dışişleri Bakanı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu özgür bir seçimi de içeren demokratik geçiş için ivedilikle görevini bırakmaya davet etti.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Venezuela hükümetine karşı yeni yaptırımlar getirmeyi hedefliyor. ABD, insani yardımların engellenmesi üzerine müttefiklerini Venezuela petrol şirketinin varlıklarını dondurmaya çağırdı.

Son Güncelleme: 26.02.2019 09:30
Anahtar Kelimeler:
Lima Grubu Maduro
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