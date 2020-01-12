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Libya'da Hafter Tarafı Ateşkesi Kabul Etti…

ATEŞKES BAŞKENT TRABLUS\'TA HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLANDI

Libya'da Hafter Tarafı Ateşkesi Kabul Etti…

ATEŞKES BAŞKENT TRABLUS\'TA HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLANDI

12 Ocak 2020 Pazar 08:17
Libya'da Hafter Tarafı Ateşkesi Kabul Etti…

ATEŞKES BAŞKENT TRABLUS'TA HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLANDI
ATEŞKES KARARIYLA TRABLUS'UN TEK HAVALİMANI MİTİGA YENİDEN HİZMETE AÇILIYOR

Trablus, 12 Ocak 20 (.): Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 01.00'da başlayacak ortak ateşkes çağrısını kabul etti ve ateşkes yürürlüğe girdi. 
Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla Libya'da, ülkenin yerel saatiyle 00.00'da başlayan ateşkes, başkent Trablus'ta havai fişeklerle kutlandı.
Ateşkesin uygulanmaya başladığı gece yarısına kadar, başkent merkezinde patlama sesleri duyuldu. Ateşkesin hayata geçmesiyle gece yarısının ardından, son 48 saattir çatışmaların sesiyle yankılanan başkentte sükunet hakim oldu.

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Trablus'taki bazı sürücülerin korna çalarak konvoy yaptıkları, bazı mahallelerde de havai fişekler atıldığı görüldü.
Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığı, Halife Hafter'in saldırıları nedeniyle kapatılan başkent Trablus'un dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'nın yeniden hava trafiğine açılacağını duyurdu.
Ateşkesin hayata geçmesinden yaklaşık 2 buçuk saat sonra başkentte bir patlama sesi duyuldu, ancak patlamanın kaynağına dair bir açıklama yapılmadı.
Libya'nın doğusundaki darbeci lider Hafter, başkente yönelik 4 Nisan'da başlattığı saldırıya devam edeceklerini ve ateşkes çağrısına uymayacaklarını açıklamıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinden dakikalar sonra, Hafter güçleri ateşkes kararını kabul ettiklerini bildirdi.  
(AA/TUĞ/HA)

Son Güncelleme: 12.01.2020 11:58
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