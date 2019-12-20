Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye İle Askeri Ve Güvenlik İşbirliği Anlaşması Onaylandı

Trablus, 20 Aralık 19 (TAK): Libya'nın başkenti Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile 27 Kasım'da imzalanan askeri ve güvenlik işbirliği anlaşmasını onayladığını duyurdu.

Nisan ayında Trablus'a yönelik bir harekât başlatan General Halife Hafter'in silahlı birliklerine karşı savaşan UMH, böylece, Türkiye'den gelecek askeri yardımın da önünü açmış oldu.

19 Aralık'ta yaptığı yazılı bir açıklamayla mutabakat muhtırasının oy birliğiyle onaylandığını duyuran UMH, başka bir detay vermedi.

Muhtıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ise 14 Aralık'ta geldi.

TBMM'ye gelen kanun teklifine eklenen anlaşma metninde de 2012'deki anlaşmanın hükümlerinin "dikkate alındığı" belirtiliyor.

3 yıl süreyle geçerli olacağı, sonrasında da birer yıllık sürelerle uzatılacağı ancak sona ermesi halinde devam eden programların etkilenmeyeceği belirtilen mutabakat muhtırasına göre;

-Libya'da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına Türkiye eğitim, -danışmanlık, malzeme ve planlama desteği verilecek

-Türkiye'de ve Libya'da ortak 'Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ofisi' kurulabilecek

-Kara, deniz ve hava araçları, silahları, eğitim üsleri tahsis edilebilecek. Bu durumda mülkiyet, tahsis edilen ülkeye ait olacak

-Ortak askeri planlama, eğitim, silahların kullanılmasına yönelik danışmanlık verilebilecek

-Ortak tatbikatlar, istihbarat paylaşımı, "barışı koruma" operasyonları yapılabilecek

-Libya'ya "Misafir Personel" olarak adlandırılan 'savunma ve güvenlik kuruluşu mensubu siviller' ve birlikler gönderilebilecek.

-Askeri gereçler hibe edilebilecek, satılabilecek ya da kiralanabilecek.

Anlaşma, teknoloji transferi için Libya'ya lisans verilmesinin de önünü açıyor.

Birleşmiş Milletler'e göre Türkiye, halihazırda Hafter'e karşı savaşan UMH'ye bağlı birliklere tank, insansız hava aracı ve askeri teçhizat sağlıyor.

Trablus'taki UMH ile Ankara arasında 27 Kasım'da deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma da imzalanmış; özellikle Yunanistan ve Kıbrıs'ın tepki gösterdiği bu anlaşma iki ülkenin de meclis ve hükümetleri tarafından onaylanmıştı.

(BBC/FG)