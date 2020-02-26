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Libya Siyasi Görüşmelerinin İlk Turu Cenevre\'de Başladı

Cenevre, 26 Şubat 20 : Birleşmiş Milletler (BM), Libya siyasi görüşmeleri ilk turunun Cenevre\'de başladığını duyurdu.

Libya Siyasi Görüşmelerinin İlk Turu Cenevre\'de Başladı

Cenevre, 26 Şubat 20 : Birleşmiş Milletler (BM), Libya siyasi görüşmeleri ilk turunun Cenevre\'de başladığını duyurdu.

26 Şubat 2020 Çarşamba 13:12
Libya Siyasi Görüşmelerinin İlk Turu Cenevre\'de Başladı
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Cenevre, 26 Şubat 20 : Birleşmiş Milletler (BM), Libya siyasi görüşmeleri ilk turunun Cenevre'de başladığını duyurdu.
BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Libya Parlamentosunun Cenevre'de, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’le siyasi görüşmelere katılmayacağını bildirmesinin ardından gözler BM'ye çevrilmişti.
AA muhabirinin ulaştığı BM Cenevre Ofisi sözcülerinden Rheal Leblanc, yaptığı açıklamada, "Bugün, BM Cenevre Ofisi'nde Libya görüşmelerinin başladığını teyit edebilirim. Görüşmeler şu an devam ediyor." bilgisini paylaştı.
Sözcü Leblanc, görüşmelere katılan heyetlerin kimden oluştuğu ve kaç kişi olduğu konusunda ise henüz teyitli bilgiye sahip olmadığını belirtti.
Öte yandan, AA'ya konuşan Libya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Tamim Baiou, BM Cenevre Ofisi'ndeki görüşmelerin BM şemsiyesi altında yapıldığını, bu yüzden kendilerinin detaylı bilgiye sahip olmadığını belirtti.
BM'den dün yapılan açıklamada da Libya konulu siyasi görüşmelerin BM himayesinde ve BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin ev sahipliğinde bugün başlamasının planlandığı kaydedilmişti.

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LİBYA KRİZİNE İLİŞKİN ÜÇ AYRI MASA KURULDU
BM nezdinde meşruiyete sahip UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cenevre görüşmelerini "uzun ve devam eden bir süreç" şeklinde değerlendirmişti.
UMH'ye bağlı Libya Parlamentosu Başkanı Hammude Ahmed es-Seyyale ise 24 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Parlamento, askeri operasyonların durdurulması ve yerinden edilenler ile mültecilerin evlerine dönüşü gibi askeri ve insani süreçlerde ilerleme sağlanıncaya kadar Cenevre'deki siyasi diyaloğa katılımını askıya almayı kararlaştırdı." ifadelerini kullanmıştı.
BM'den 24 Şubat'ta yapılan açıklamada, Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'de düzenlenen 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ikinci turunun 23 Şubat'ta Pazar günü sona erdiği kaydedilmişti.
Libya'daki iç savaşa yönelik BM nezdinde "askeri, ekonomik ve siyasi" olmak üzere 3 ayrı görüşme masası kurulmuştu.
(AA/AK/ÖK)
 

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