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Libya Petrol Kurumu, Petrol Tesislerindeki Mücbir Sebep Halini Kaldırdığını Duyurdu

 

20 Eylül 2020 Pazar 09:45
Libya Petrol Kurumu, Petrol Tesislerindeki Mücbir Sebep Halini Kaldırdığını Duyurdu
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Trablus, 20 Eylül 20 (.): Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkede milislerin işgalinde olmayan petrol sahaları ve limanlarından mücbir sebep halini kaldırdığını duyurdu.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu NOC'un yayınladığı yazılı açıklamada, "NOC, güvenli durumdaki petrol sahaları ve limanlarından mücbir sebep halini kaldırdığını ilan eder." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Ulusal Petrol Kurumunun faaliyetlerini engelleyen (Rus) Wagner çetelerinin ve başka silahlı grupların bulunduğu tesislerde ise mücbir sebep halinin devam edeceği" vurgulandı.

Kurumun açıklaması, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in 8 aydır ülke petrolüne uyguladığı blokajı dün kaldırdığını duyurmasının ardından geldi.

Darbeci Hafter, televizyondan canlı yayımlanan konuşmasında, "(Petrol) Gelirlerinin adil dağıtımını garanti edecek gerekli tüm şartlar ve önlemler uygulanarak, petrol üretim ve ihracatı başlatılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

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HAFTER'İN PETROL BLOKAJI

Ekonomisinin tamamına yakını petrole dayalı olan Libya'da, hidrokarbon kaynaklarının yaklaşık yüzde 80'i Hafter milislerinin kontrolündeki doğu bölgelerinde bulunuyor.

Hafter, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine karşı petrolü koz olarak kullanarak, hükümete giden gelirleri kesmek için kontrol ettiği bölgelerdeki petrol sahaları ve tesislerini ocak ayı ortasında kapattı.

Petrol tesisleri Hafter'e bağlı Rus Wagner paralı askerleri ve milislerin işgalinde bulunuyordu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu verilerine göre, Hafter'in petrol üretim ve ihracatını illegal yollarla engellemesi nedeniyle, ülke ekonomisinin 8 aylık maddi kaybı 10 milyar doları buldu.

(AA/TUĞ/HA)

 

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