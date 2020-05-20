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Libya Ordusundan Terhune\'deki Hafter Milislerine Hava HarekÂtı

Ankara, 20 Mayıs 20 : Libya ordusu hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter\'e bağlı milislerin Terhune kentindeki mevzilerine 5 hava harekâtı düzenledi. 

20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:26
Libya Ordusundan Terhune\'deki Hafter Milislerine Hava HarekÂtı
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Ankara, 20 Mayıs 20 : Libya ordusu hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Terhune kentindeki mevzilerine 5 hava harekâtı düzenledi. 

Libya Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Trablus'un 90 kilometre güneydoğusunda yer alan Terhune kentindeki Hafter milislerine düzenlenen 5 hava harekâtında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yapımı Nimr tipi zırhlı personel taşıyıcı, bir adet obüs ve silahlı üç aracın imha edildiğini duyurdu.

Kununu, orduya bağlı hava unsurlarının operasyonları kapsamında kentin üzerindeki "keşif ve gözlem uçuşlarına" devam edildiğini aktardı.

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Öte yandan Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekât ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentinin kurtarılma planının hazır olduğunu ve operasyonun yakında tamamlanacağını söyledi.

Libya ordusu, dün geceden itibaren üçü Terhune'de biri Sirte'nin güneyindeki Vişke bölgesinde olmak üzere BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği Rus yapımı Pantsir tipinde 4 hava savunma sistemini imha etmişti. 

Son dönemde Hafter milislerine karşı askeri alanda pek çok başarı elde eden Libya ordusu, birkaç gün önce de ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü milislerden kurtarmıştı. Askeri başarılarla eş zamanlı olarak Libya'nın batısındaki bazı kent ve beldeler, Hafter milislerine karşı Libya hükümetinin yanında yer aldıkları yönünde açıklamalar yapmıştı.

(AA/RU/ŞEB)
 

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