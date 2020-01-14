Libya Hükümeti:

Trablus, 14 Ocak 2020 (.): Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Rusya'nın, ateşkes anlaşmasını imzalaması için ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e baskı yaptığını bildirdiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya bize, ateşkes anlaşmasını imzalaması için Hafter'e baskı yaptığını söyledi." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün, Halife Hafter’in, UMH ile ateşkes anlaşmasına olumlu baktığını fakat yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu duyurmuştu.

MOSKOVA'DAKİ LİBYA KRİZİ GÖRÜŞMELERİ

Türk ve Rus heyetler ile Libya’daki taraflar arasında dün Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Türk heyeti, UMH Başbakanı Fayiz es- Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile anlaşma metnini oluşturmuştu.

Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih’i ikna etmeye çalışmıştı.

Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve sabah saatlerinde Moskova’yı terk etmişti.

(AA/ID/ÖK)

