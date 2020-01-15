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Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri\'den "ateşkese Bae\'nin Engel Olduğu" Açıklaması

İstanbul, 15 Ocak 20 : Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya\'daki ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri\'nin (BAE) engel olduğunu açıkladı. 

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri\'den "ateşkese Bae\'nin Engel Olduğu" Açıklaması

İstanbul, 15 Ocak 20 : Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya\'daki ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri\'nin (BAE) engel olduğunu açıkladı. 

15 Ocak 2020 Çarşamba 14:56
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri\'den

İstanbul, 15 Ocak 20 : Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'daki ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) engel olduğunu açıkladı. 
Başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, Mişri, Moskova'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Mişri, "Ateşkes görüşmelerinde Hafter tarafında Körfez ülkelerinden temsilciler de vardı. Bu temsilcilerden biri olan BAE'nin Moskova Maslahatgüzarı, Libya'da ateşkes anlaşmasının yapılamamasının nedenlerinden biridir." dedi.
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, "Rusya'nın ateşkes önerisi, saldırgan tarafın (Hafter güçlerini) kabul edeceği şekilde hazırlanmıştı." ifadesini kullandı.
MOSKOVA'DAKİ LİBYA KRİZİ GÖRÜŞMELERİ

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Türk ve Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında 13 Ocak'ta Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti. 
Görüşmede Türk heyeti, UMH'ye eşlik ederken, Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin Başkanı Akile Salih'i ikna etmeye çalışmıştı.
Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve dün sabah saatlerinde Moskova'yı terk etmişti.
(AA/RÇ/HÖ)
 

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