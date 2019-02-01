Libya\'da Hafter Güçlerine Saldırı

SEBHA KENTİNİN GÜNEYİNDE ÇIKAN ÇATIŞMADA GENERAL HALİFE HAFTER GÜÇLERİNDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ

Sebha, 1 Şubat 19 : Libya\'nın Sebha kentinin güneyinde çıkan çatışmada General Halife Hafter güçlerinden 4 kişi öldü.

AA muhabirine konuşan bir kaynak, Hafter kuvvetlerinin Sebha\'nın güneyindeki Gadva beldesinin kontrol altına alındığını duyurduktan sonra saldırıya uğradığını belirtti.

Öte yandan, Sebha belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter güçlerine saldıranların Çadlı silahlı muhalifler olduğu aktarıldı.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi\'nce (TM) desteklenen General Halife Hafter\'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 15 Ocak\'ta Bingazi\'de düzenlediği basın toplantısında, Libya\'nın toprak bütünlüğünü muhafaza etmek ve saldırganları engellemek için ülkenin güneyinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide\'ye karşı operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti\'nden (UMH) Hafter\'in operasyonuyla ilgili açıklama yapılmamıştı.

(AA/AK/HÖ)