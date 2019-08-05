banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99875
ALTIN
260.732
DOLAR
5.5555
STERLİN
6.7410
EURO
6.2041
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
24 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI
Zincirleme kaza!
Son Dakika
ZİNCİRLEME KAZA!
İnönü kavşağında feci kaza!
YİNE KAZA!
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları: 2 tutuklu
1'İ KAÇAK 2 KİŞİ TUTUKLANDI
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Libya\'da Hafter Güçlerinden Hava Saldırısı: 41 Ölü

LİBYA\'DA HALİFE HAFTER GÜÇLERİNE AİT UÇAKLARIN ÜLKENİN GÜNEYBATISINDA YER ALAN MERZUK KENTİNE DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRISINDA 41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Libya\'da Hafter Güçlerinden Hava Saldırısı: 41 Ölü

LİBYA\'DA HALİFE HAFTER GÜÇLERİNE AİT UÇAKLARIN ÜLKENİN GÜNEYBATISINDA YER ALAN MERZUK KENTİNE DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRISINDA 41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:36
Libya\'da Hafter Güçlerinden Hava Saldırısı: 41 Ölü

LİBYA'DA HALİFE HAFTER GÜÇLERİNE AİT UÇAKLARIN ÜLKENİN GÜNEYBATISINDA YER ALAN MERZUK KENTİNE DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRISINDA 41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ankara, 5 Ağustos 19 : Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı uçakların ülkenin güneybatısında yer alan Merzuk kentine düzenledikleri hava saldırısında 41 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.
Libya medyasında yer alan haberlere göre, Hafter'e bağlı savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Merzuk kentinde Tebu kabilesinin yaşadığı El-Kale Mahallesi'ni hedef aldı. Saldırıda, 41 kişi yaşamını yitirdi, 37'si yaralandı.
Hafter güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter, bölgesel müttefiklerinden aldığı silah ve mühimmat desteğiyle sivil bölgeleri hedef alarak uluslararası tepkiye yol açıyor.

banner317
Hafter savaş uçakları, geçen ay başkentin doğusundaki Tecura göçmen barınağını hedef almış, bu saldırıda farklı uyruklardan 60'tan fazla düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.
Halife Hafter milisleri bu yıl başında Merzuk'un da içinde yer aldığı ülkenin güneyindeki Fizan bölgesine operasyon düzenleyerek, bu bölgeleri ele geçirmişti.
Bu operasyonlar sırasında Hafter güçlerinin yerel halka özellikle siyahi Tebu kabilesine karşı uyguladığı ihlaller, uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarında yer almıştı.
(AA/AK/HA)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd Füzeleri Avustralya’ya Konuşlandırılmayacak
Abd Füzeleri Avustralya’ya Konuşlandırılmayacak
Afganistan'da medya çalışanlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı
Afganistan'da medya çalışanlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı
Husilerden Suudi Arabistan'ın güneybatısına İHA saldırısı
Husilerden Suudi Arabistan'ın güneybatısına İHA saldırısı
Honduras'da Dang Humması vakasından 59 kişi yaşamını yitirdi
Honduras'da Dang Humması vakasından 59 kişi yaşamını yitirdi
Endonezya'da büyük çaplı elektrik kesintisi
Endonezya'da büyük çaplı elektrik kesintisi
Brezilyalı çete elebaşı hapishaneden kadın kılığında kaçarken yakalandı
Brezilyalı çete elebaşı hapishaneden kadın kılığında kaçarken yakalandı
Esed Rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor
Esed Rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor
Libya'da Hafter güçlerinden hava saldırısı: 20 ölü
Libya'da Hafter güçlerinden hava saldırısı: 20 ölü
Libya'da elektrik santrallerine saldırı
Libya'da elektrik santrallerine saldırı
AB, Sudan'daki anlaşmayı olumlu karşıladı
AB, Sudan'daki anlaşmayı olumlu karşıladı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim