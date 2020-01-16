Libya\'da Barış Ve Ateşkes Çabalarında Kritik Bir Hafta

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, 8 OCAK'TA LİBYA'DAKİ TARAFLARA, 12 OCAK 00.00 İTİBARIYLA ÇATIŞMALARIN DURDURULMASI ÇAĞRISI YAPTI

ÇAĞRININ ARDINDAN TÜRKİYE'NİN ÇOK BOYUTLU DİPLOMATİK ÇABALARI DAHA DA HIZLANDI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

HAFTER'E BAĞLI GÜÇLER, 00.00'DAN İTİBAREN SALDIRILARI DURDURDUĞUNU VE ATEŞKES ÇAĞRISINI KABUL ETTİĞİNİ DUYURDU

13 OCAK'TA MOSKOVA'DA TÜRK VE RUS HEYETLERİNİN GÖRÜŞMESİNDE ANLAŞMA METNİ ORTAYA ÇIKTI

METNİ ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ KABUL EDERKEN, GAYRİ MEŞRU SİLAHLI GÜÇLERİN LİDERİ HALİFE HAFTER METNİ İMZALAMADAN MOSKOVA'DAN AYRILDI

Londra, 16 Ocak 20 (.): Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında kalıcı ateşkes sağlanmasına dönük çabalar Türkiye'nin girişimleriyle hız kazanırken, son bir hafta olağanüstü gelişmelere sahne oldu.

Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için nisan ayında saldırı başlatmasının üzerinden 9 ay geçerken, Türkiye'nin insiyatifiyle diplomaside hareketlilik yaşanıyor.

Ateşkes sağlanması konusundaki son süreç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta Libya'da taraflara ateşkes çağrısı yapmasıyla başladı.

Liderlerin ortak açıklamasında taraflara "çatışmaların 12 Ocak 00.00 itibarıyla durdurulması ve sahada istikrarın sağlanması, sürdürülebilir ateşkes için müzakere masasına dönün" çağrısı yapıldı.

Meşru Libya Devlet Yüksek Konseyi, ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Libyalıların canını düşünen ve savaşı durdurma amacındaki her türlü girişimi desteklediklerinin" altını çizdi.

Bu arada İtalya Başbakanı GiuseppeConte, Roma'da görüştüğü Hafter'den "askeri seçenekten vazgeçmesini" istedi.

Ancak 9 Ocak'ın ilk saatlerinde darbeci lider Hafter'e bağlı milisler başkentin tek sivil havalimanı Mitiga yakınlarındaki Suuk el-Cuma Mahallesi'ne top atışı ve füze saldırısı düzenledi.

Saldırının, Erdoğan ve Putin'in yaptıkları ateşkes çağrısının ardından gerçekleştirilmesi dikkati çekti.

Aynı gün BM Libya Özel Temsilcisi GassanSelame, ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıklayarak, tarafları bu çağrıya acilen cevap vermeye ve gerekli adımları atmaya davet etti.

DİPLOMASİ HAREKETLENDİ, AB LİBYA'YI GÖRÜŞTÜ

Çağrının ardından Türkiye'nin çok boyutlu diplomatik çabaları daha da hızlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel'le, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi JosepBorrellFontelles ve İtalya Dışişleri Bakanı LuigiDiMaio ile telefonda görüştü.

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları 10 Ocak'ta, İran, Irak ve Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere Brüksel'de olağanüstü toplandı.

Toplantıya katılan Almanya Dışişleri Bakanı HeikoMaas, "Libya için kısa bir süre içinde siyasi çözüm bulmazsak Libya ikinci Suriye olur." ifadesini kullandı.

HAFTER SONUNDA KABUL ETTİ, TRABLUS'TA SÜKUNET HAKİM OLDU

Erdoğan, 11 Ocak'ta Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Bu görüşmeden saatler sonra Hafter'e bağlı güçler, 00.00'dan itibaren saldırıları durdurduğunu ve ateşkes çağrısını kabul ettiğini duyurdu.

Ateşkes çağrısına taraflardan gelen olumlu yanıtın ardından son 48 saattir çatışmaların sesiyle yankılanan başkent Trablus'ta sükunet hakim oldu.

MOSKOVA'DA 8 SAAT SÜREN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Ateşkesin 12 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Bu arada AB, Arap Birliği, Cezayir, Mısır, Almanya ve İtalya; Türkiye ile Rusya'nın çağrısının ardından, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesten memnuniyet duyduklarını açıkladı. 13 Ocak'a gelindiğinde Libya'daki tarafların Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda Moskova'da ateşkesi görüşeceği belirtildi.

Bu arada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Dışişleri Bakanı SergeyLavrov ve Rusya Savunma Bakanı SergeyŞoygu ile bir araya geldi.

Bu toplantının ardından Türk heyeti, Serrac ile anlaşma konusunda görüşmeler yaptı. Aynı anda Rus heyeti de Hafter ile bir araya geldi.

Türk ve Rus heyetlerinin gözetiminde 8 saat süren diplomasi trafiğiyle olası bir ateşkesin taslak metni oluşturuldu. Metni Serrac kabul ederken Rusya'nın Hafter'i ikna çabaları sonuçsuz kaldı.

HAFTER, ANLAŞMA METNİNİ İMZALAMADAN MOSKOVA'DAN AYRILDI

Uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamayan Hafter, 14 Ocak sabahına kadar süre istedi.

Ancak Hafter, 14 Ocak'ın ilk saatlerinde Serrac'ın kabul ettiği anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz ama bu tabloda şunu görüyoruz; kim barış kim savaş kim Libya'da birlik beraberlik istiyor kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ateşkes anlaşmasına olumlu baktığını fakat yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

MERKEL, LİBYA KONFERANSI İÇİN DAVETTE BULUNDU

Ateşkes için çabalar devam ederken Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak Pazar günü Libya Konferansı için devlet ve hükümet başkaları seviyesinde davette bulundu.

Konferansa, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, AB, Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerinin katılacağı, ayrıca Serrac ve Hafter'in de davet edildiği belirtildi.

ATEŞKESE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NİN ENGEL OLDUĞU AÇIKLANDI

Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih 15 Ocak'ta, "ateşkesin sona erdiğini ve savaşın devam edeceğini" duyurdu.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Hafter'e bağlı milisler başkentin güneyindeki Salahaddin ve Er-Ramle bölgelerine roket saldırısı düzenledi.

Bu arada Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) engel olduğunu açıkladı.

Kalıcı çözüm çabaları devam ederken Hafter'e bağlı milislerin meşru Ulusal Mutabakat Hükümetinin elindeki bölgelere yönelik taciz ve tahrik atışı yaptıkları görülüyor.

(AA/TUĞ/ŞEB)

