Libya, Türkiye İle İmzalanan Mutabakat Muhtıralarına Bağlılığını Yunanistan'a Gösterdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Trablus ziyaretinde kendisini karşılamaya Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un geldiği gerekçesiyle uçaktan inmeyi reddetmesiyle başlayan krizin arkasındaki nedenler ortaya çıkmaya başladı.

Atina yönetiminin, Akdeniz'de Libya ile Türkiye arasındakine benzer bir deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalamak istediği ancak Trablus'un buna olumlu yanıt vermediği kaydedildi.

Libyalı ünlü blog yazarı Imad Fethi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Trablus yönetimine tepki göstermek için böyle bir tutum sergilediğini ifade etti.

- Dendias, Trablus'ta uçaktan inmeyi reddederek iki mesaj vermek istedi

Dendias'ın Trablus'ta uçaktan inmeyi reddederek Bingazi'ye gitmesi ve orada Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüşmesinde iki ayrı mesaj olduğunu değerlendiren Fethi, "Birincisi Libya'nın batısındaki hükümeti provoke etmek, ikinci ise ülkedeki siyasi bölünmüşlükten mümkün olduğunca en azami derecede faydalanmak istemesidir." dedi.

- Yunanistan'ın anlaşma isteğine Dibeybe hükümetinden olumsuz yanıt

"Dendias ziyaretten önce Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalamak istedi. Ancak Abdulhamid Dibeybe hükümeti buna olumlu yanıt vermedi." diyen Fethi, Yunanistan'ın mali ve siyasi olarak iflas etmiş bir ülke olduğunu söyledi.

Fethi, Libya ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ve bunun devamı niteliğindeki 3 Ekim 2022'de imzalanan Karbonhidrat Alanındaki Mutabakat Muhtırasının yürürlükte olduğunu ve uygulandığını hatırlattı.

Fethi, "Libya Dibeybe hükümeti, Türkiye ile imzalanmış olan mutabakat muhtıralarına bağlı kaldığını Yunanistan'a gösterdi. Libya hükümeti Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtıralarının Libya'nın egemenlik hakları çerçevesinde hayata geçirildiğinin de her fırsatta altını defalarca çizdi." şeklinde konuştu.

- "Dendias, kendisi ile çelişecekti"

Bingazi merkezli medya kurumlarına yazan Libyalı gazeteci Mahmud Besti, Dendias'ın havaalanında kendisini karşılamak için Menguş'un beklediğini öğrenmesinin onun için sürpriz olma ihtimali üzerinde durdu.

Atina'nın daha önce "Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi dolduğu için meşruiyetini kaybettiği" yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Besti, "Dendias uçaktan inseydi eğer Menguş tarafından karşılanacak ve haliyle kendisi ile çelişmiş olacaktı." ifadelerini kullandı.

- Dendias, Ulusal Birlik Hükümeti'ni zor durumda bırakmak istedi

"Dendias Ulusal Birlik Hükümeti'ni zor durumda bırakmak hedefiyle de böyle bir tutum takınmış olabilir." diyen Besti, Dendias'ın Türkiye ile imzalanan karbonhidrat alanındaki mutabakat muhtırasına itirazını göstermek ve Libya'nın doğusundaki hükümeti uluslararası arenada güçlendirmek için kasten böyle bir yöntem seçmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Dendias'ın Trablus'taki havaalanına gelişinin de aslında Ulusal Birlik Hükümeti'nin izni ile gerçekleştiğini söyleyen Besti, şunları kaydetti.

"Dendias'ı Trablus'ta mevkidaşı Necla Menguş'un karşılayacak olması gayet tabidir. Yunan Bakan'ın Trablus yönetimine Türkiye ile imzaladığı mutabakat muhtırasından dolayı tepkisini göstermek istediği anlaşılıyor. Nitekim Dendias Bingazi'deki açıklamasında, Temsilciler Meclisi milletvekillerine mutabakat muhtırasını onaylamadıkları için teşekkür etti. Ziyaretle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda ise ülkesinin Libya'da yeni kurulacak hükümet ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalamaya hazırlandığını duyurdu."

- Ne olmuştu?

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 17 Kasım'da Libya'nın başkenti Trablus'a gelmiş ancak Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un kendisini karşılamak için havaalanına geldiğini öğrenince uçaktan inmeyi reddetmişti.

Bunun üzerine Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Dışişleri Bakanlığı Dendias'a tepki göstermişti.