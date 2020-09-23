Libya Ordusu: “Sukne'de Rus paralı askerleri taşıyan helikopter düştü”

Libya ordusu, Sukne bölgesinde Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıyan bir helikopterin düştüğünü duyurdu.
Düşen helikopterde bulunan mühimmatın da patladığını kaydeden Dırah, olaya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.
Trablus, 23 Eylül 20 : Libya ordusu, Sukne bölgesinde Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıyan bir helikopterin düştüğünü duyurdu.
Libya ordusu, Sukne bölgesinde Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıyan bir helikopterin düştüğünü duyurdu.
Düşen helikopterde bulunan mühimmatın da patladığını kaydeden Dırah, olaya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.