Libya İçişleri Bakanı, Alman Büyükelçiyle Rus Paralı Askerlerin Sınır Dışı Edilmesini Görüştü

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Almanya'nın Trablus Büyükelçisi Oliver Owcza ile Rus paralı askerlerin sınır dışı edilmesi meselesini görüştü.

Başağa sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Alman Büyükelçiyle bugünkü görüşmemizde güvenlik ve siyasi çözüm konuları ile bir ve istikrarlı Libya için Rus paralı askerlerin sınır dışı edilmesi gerektiğini görüştük." ifadesini kullandı.

Alman Büyükelçi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede Başağa'nın Libya'nın birliği ve güvenliği konusuna yoğunlaşmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Owcza, Başağa ile "ulusal ve uluslararası tüm çabaların Birleşmiş Milletler önderliğinde başarılı bir Libya siyasi diyaloğuna yönelik olması gerektiğinde" fikir birliğine vardıklarını kaydetti.

Söz konusu Rus paralı askerlerin ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek verdiği belirtiliyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 19 Ocak 2020'de bir konferans düzenlenmişti.