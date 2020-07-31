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Libya'daki çatışmalarda kayıplar yüzde 173 arttı

UNSMIL'ın raporunda, nisan, mayıs ve haziranda 2020'nin ilk çeyreğine göre, sivil yaralı ve ölü sayısının yüzde 173 arttığı belirtildi.

31 Temmuz 2020 Cuma 10:27
Libya'daki çatışmalarda kayıplar yüzde 173 arttı
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Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) nisan, mayıs ve haziran aylarındaki çatışmalarda, 106 sivilin öldüğünü, 252 sivilin yaralandığı açıkladı.

Kayıplarda yaşanan artışın sebebi olarak, kara savaşları ilk sırada gösterilen raporda, bunu, çatışma bölgelerinde kalan patlayıcı kalıntıları ve hava saldırılarının takip ettiği ifade edildi.

BM ve birçok üye devletin, düşmanlıkların durdurulmasına yönelik çağrılarına rağmen silahlı grupların tavsiyelere uymadığı ve kayıpların hızla arttığına değinilen raporda, Libya Destek Misyonu'nun, sivillerin korunması ve Kovid-19 tehdidine karşı önlem alabilmesi için, tarafların tüm askeri operasyonları derhal durdurması, uluslararası insan haklarına ve insancıl hukuka saygı göstermesi çağrısını yinelediği bildirildi.

HAFTER GÜÇLERİNİN TUZAKLADIĞI TONLARCA MAYIN KAYIPLARI ARTIRDI

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Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler ve Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu'ndan paralı askerler, başkent Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerine çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tuzaklamıştı.

Hükümete bağlı güçler, geçen ay Trablus il idari sınırının tamamı başta olmak üzere ülkenin batısındaki nüfus yoğunluğuna sahip bölgeden milisleri çıkarmıştı.

Geçen hafta, Libya Ordusu Askeri Mühendislik Müdürlüğüne bağlı ekipler, sivil yerleşimlerden temizlenen 10 ton mühimmatı, Trablus'un 75 kilometre güneyindeki El-Hira bölgesinde askeri arazide kurulan kablolu düzenekle uzaktan patlatmıştı.

Çoğunun meskun mahaller ve sivillerin yaşadığı evlere yerleştirildiği tespit edilen patlayıcıların toplamda 15 tonu bulduğu, bu süreçte, Libya makamlarının daveti üzerine ülkeye gelen Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı mayın ve patlayıcı imha timlerinin de sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için yerel ekiplere destek verdiği biliniyor.

Son Güncelleme: 31.07.2020 10:49
Anahtar Kelimeler:
Libya çatışmalar
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