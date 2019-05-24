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Libya'daki 195 Nijeryalı göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü

Libya'daki 195 Nijeryalı göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü

24 Mayıs 2019 Cuma 07:34
Libya'daki 195 Nijeryalı göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 195 Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak Libya'dan ülkesine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü Alhaji İdris Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya Federal Hükümeti ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde, 195 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü duyurdu.

Muhammed, dönen düzensiz göçmenler arasında 71 kadın, 37 çocuk ve 27 bebek de olduğunu belirtti.

Dönenler arasındaki 3 kişinin sağlık sorunları olduğunu ifade eden Muhammed, bu göçmenlere IOM tarafından rehabilitasyon ve mesleki eğitim desteği sağlanacağını kaydetti. 

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NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 8 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü. 

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmek zorunda bırakıyor. 

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

Son Güncelleme: 24.05.2019 10:49
Anahtar Kelimeler:
Libya Nijeryalı Göçmen
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