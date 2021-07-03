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Libya'da siyasi diyalog süreci

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyeleri, 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilen parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerinin anayasal temeli konusunda uzlaşı sağlayamadı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:00
Libya'da siyasi diyalog süreci

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Koordinatörü Raisedon Zenenga, 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde İsviçre'nin Nyon kasabasında toplanan LSDF toplantılarının sonucuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zenenga, LSDF üyelerine hitap ederek, toplantılara "net bir gündem ve net bir zaman çizelgesi" ile geldiklerini, 4 gün sürmesi beklenen forumun uzlaşı sağlanamaması nedeniyle bir gün daha uzatıldığını ve bir Uzlaşı Komitesi kurulduğunu hatırlattı.
75 forum üyesi arasından seçilen 13 kişi ile kurulan Uzlaşı Komitesinin de "bir anlaşmaya varmayı başaramadığını" belirten Zenenga, "Tüm fırsatlara rağmen hala ortak bir noktanın olmaması üzücü." diye konuştu.
UNSMIL Koordinatörü, şöyle devam etti:
"Libya halkı, 24 Aralık'ta yapılacak parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerinde demokratik haklarını kullanma fırsatını hala arzuladığı için kesinlikle hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bu, LSDF'nin güvenilirliği ve liyakati için iyiye işaret değildir"
"Bu çıkmazı kırmanın anahtarının, BM'nin belirlediği 'Yol Haritasının' ruhuna geri dönerek, 24 Aralık'ta yapılacak seçimleri güvence altına alan bir uzlaşmaya varmak" olduğunu vurgulayan Zenenga, "Bu oturumu bitirirken, uygulanabilir bir uzlaşıya varmak ve sizi birleştiren noktaları pekiştirmek için kendi aranızda istişareye devam etmenizi tavsiye ediyorum" dedi.

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Zenenga, 24 Aralık'taki seçimlerin anayasal temelinin belirlenmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydederek, "Seçimleri ve seçimlerin 24 Aralık'ta yapılmasını mümkün kılmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır" ifadesini kullandı.
LİBYA'DA SİYASİ DİYALOG SÜRECİ
BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından Libya'nın farklı siyasi ve sosyal kesimlerini temsilen seçilen 75 üyeli LSDF oturumları, 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento ve başkanlık seçimlerinin anayasal temelini görüşmek üzere 28 Haziran'da İsviçre'nin Nyon kasabasında başlamıştı.
LSDF'nin Kasım 2020'de Tunus'taki ilk toplantısı sonucunda 24 Aralık'ta seçimlere gidilmesi kararı çıkmıştı.
LSDF üyelerinin 5 Şubat'ta Cenevre'de yaptığı oylama sonucunda da yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.
 

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Son Güncelleme: 03.07.2021 10:19
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