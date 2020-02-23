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Libya'da seferberlik çağrısı: Hafter'e karşı hazırlıklı olun

Libya'da Trablus'un batısındaki Zuwara bölgesinde seferberlik çağrısı yapıldı, Hafter'e karşı hazırlıklı olunması istendi. Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Başağa, ABD'nin Libya'da askeri üs kurmak istemesine engel olmayacaklarını söyledi.

Libya'da seferberlik çağrısı: Hafter'e karşı hazırlıklı olun

Libya'da Trablus'un batısındaki Zuwara bölgesinde seferberlik çağrısı yapıldı, Hafter'e karşı hazırlıklı olunması istendi. Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Başağa, ABD'nin Libya'da askeri üs kurmak istemesine engel olmayacaklarını söyledi.

23 Şubat 2020 Pazar 09:30
Libya'da seferberlik çağrısı: Hafter'e karşı hazırlıklı olun
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Zuwara Operasyon Odası, belediye meclisi, ilçeye bağlı askeri teşkilatlar, emniyet müdürlüğü ve Zuwara ileri gelen konsey üyelerine gönderilen yazıda, her türlü olağanüstü hale karşı önlem alınması istendi.

Yazıda, bütün imkanların seferber edilerek, Zuwara ve çevresinin savaşa hazır olması gerektiği belirtildi.

Batı bölgesinin zor bir aşamadan geçtiği belirtilen açıklamada, Hafter milislerinin hazırlıkları ve hareketlerinin tespit edildiği, Hafter milislerinin dinleme kayıtlarından da bir operasyon hazırlığında oldukları ifade edildi.

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Libya İçişleri Bakanı Başağa: ABD'nin Libya'da askeri üs kurmasını engellemeyiz

Libya El-Ahrar televizyonunun haberine göre, ABD merkezli Bloomberg News'e konuşan Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, "Ruslar Libya'da Hafter için değil, Libya ve Afrika'daki stratejik çıkarları için bulunuyorlar." dedi.

Başağa, ABD'nin Libya'da üs kurmasına engel olmayacaklarını ve bu üssün Libya’da istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Hafter milislerinin 18 Şubat'ta Trablus Limanı'na yaptığı roketli saldırının ardından UMH, Libya’da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarını askıya aldığını ve Hafter ile yapılan bütün siyasi ve askeri müzakereleri de durdurduğunu açıklamıştı.

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Son Güncelleme: 23.02.2020 10:46
Anahtar Kelimeler:
HafterLibyada Seferberlik çağrısı
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