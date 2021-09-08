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Leyen’den Kızılyürek’e Türkiye ile ilgili cevap

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Van der Leyen’in, AKEL’li Avrupa Milletvekili Niyazi Kızılyürek’in Türkiye’yi “Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmak” ve kapalı Maraş konusunda şikâyet ettiği mektubuna, “Ekim 2020’den beri kapalı Maraş’ta yaptığı faaliyetleri geri alma” çağrısı yaptığı yazılı açıklaması ile cevap verdiği bildirildi. 

08 Eylül 2021 Çarşamba 10:45
Leyen’den Kızılyürek’e Türkiye ile ilgili cevap

Haravgi “Ursula: AB Federasyonda Israr Ediyor” başlıklı haberinde Leyen’in 30 Ağustos 2021 tarihli yazılı açıklamasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kapalı Maraş ile ilgili açıklamalarını “kabul edilemez tek yanlı karar” diye nitelediğini yazdı.
Habere göre Leyen, Erdoğan ve Tatar’ın açıklamalarını “derin bir endişeyle işittikleri, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymayan hiçbir eylemin yürütülmemesi gerektiği” görüşünü belirttiği yazılı açıklamasında Türkiye’ye, “şu ana kadar yaptığı eylemleri geri alma” çağrısında bulundu.


TÜRKİYE’DEN “FEDERASYON ZEMİNİNDE KAPSAMLI ÇÖZÜM TAAHHÜDÜ” BEKLENTİSİ

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Ursula Von der Leyen “AB’nin, Kıbrıs sorununa Güvenlik Konseyi kararlarında tarif edildiği şekliyle siyasi eşitliği olan ve AB’nin kuruluş ilkelerine uygun iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde kapsamlı bir çözüm bulunması” tezini yineledi ve Türkiye’den de aynı taahhüdü beklediğini kaydetti. 
AB Dışişleri bakanlarının konuyu bir sonraki toplantılarında ele alacaklarını da belirten Leyen Türkiye’nin, eylemlerini geri almaması durumunda, Avrupa Konseyi’nin 25 Mart tarihli ortak açıklamasının devamı olarak, “üye devletlerin çıkarlarını korumak için elindeki enstrümanları kullanacağı” uyarısında bulundu. 
Fileleftheros da haberi “Ursula’dan Türkiye’ye Maraş Konusunda Net Mesaj… Niyazi Kızılyürek’in Mektubuna Cevap” başlığıyla aktardı. 
 

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Son Güncelleme: 08.09.2021 11:45
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