Leyen’den Kızılyürek’e Türkiye ile ilgili cevap

Haravgi “Ursula: AB Federasyonda Israr Ediyor” başlıklı haberinde Leyen’in 30 Ağustos 2021 tarihli yazılı açıklamasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kapalı Maraş ile ilgili açıklamalarını “kabul edilemez tek yanlı karar” diye nitelediğini yazdı.

Habere göre Leyen, Erdoğan ve Tatar’ın açıklamalarını “derin bir endişeyle işittikleri, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymayan hiçbir eylemin yürütülmemesi gerektiği” görüşünü belirttiği yazılı açıklamasında Türkiye’ye, “şu ana kadar yaptığı eylemleri geri alma” çağrısında bulundu.



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AB Dışişleri bakanlarının konuyu bir sonraki toplantılarında ele alacaklarını da belirten Leyen Türkiye’nin, eylemlerini geri almaması durumunda, Avrupa Konseyi’nin 25 Mart tarihli ortak açıklamasının devamı olarak, “üye devletlerin çıkarlarını korumak için elindeki enstrümanları kullanacağı” uyarısında bulundu.

Fileleftheros da haberi “Ursula’dan Türkiye’ye Maraş Konusunda Net Mesaj… Niyazi Kızılyürek’in Mektubuna Cevap” başlığıyla aktardı.

