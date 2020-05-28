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Leonardo Dicaprio\'dan Afrika\'daki Gorillere Yardım

Ankara, NKARA (AA) - Dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki (KDC) nesli tehdit altında olan dağ gorilleri için bağışta bulundu.

28 Mayıs 2020 Perşembe 18:57
Leonardo Dicaprio\'dan Afrika\'daki Gorillere Yardım
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Ankara, NKARA (AA) - Dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki (KDC) nesli tehdit altında olan dağ gorilleri için bağışta bulundu.

DiCaprio, sosyal medya hesabından, kurucusu olduğu “Earth Alliance” Vakfının dağ gorilleri için yaptığı 2 milyon dolarlık bağışa kendisinin de nakit desteğinde bulunduğunu açıkladı.

Dağ gorillerine ev sahipliği yapan KDC’deki Virunga Milli Parkı’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapandığını hatırlatan DiCaprio, yardımseverleri Virunga Fonu’na katkında bulunmaya davet etti.

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UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan park, dağ gorillerini Kovid-19 salgınından korumak için ziyarete kapatılmıştı.

Nesli tükenmekte olan dağ gorilleri gibi çok sayıda vahşi hayvana ev sahipliği yapan park, çok sayıda turistin yanı sıra yasa dışı avcılık yapan grupların da hedefinde yer alıyor.

İsyancıların, geçen ay parkta düzenlediği silahlı saldırıda, 13 park görevlisi hayatını kaybetmişti.

Park yönetimi geçen yıl, en az 200 korucunun görevleri sırasında silahlı kişilerce öldürüldüğünü duyurmuştu.

(AA/FEZ)
 

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