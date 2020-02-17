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Lavrov, Abd\'yi Sözde Barış Planıyla Uluslararası Hukuku İhlal Etmekle Suçladı

Moskova, 17 Şubat 20 : Rusya Dışişleri Bakanı SergeyLavrov, ABD\'ye sözde Orta Doğu barış planıyla uluslararası hukuku ihlal ettiği suçlamasında bulundu.

Lavrov, Abd\'yi Sözde Barış Planıyla Uluslararası Hukuku İhlal Etmekle Suçladı

Moskova, 17 Şubat 20 : Rusya Dışişleri Bakanı SergeyLavrov, ABD\'ye sözde Orta Doğu barış planıyla uluslararası hukuku ihlal ettiği suçlamasında bulundu.

17 Şubat 2020 Pazartesi 13:18
Lavrov, Abd\'yi Sözde Barış Planıyla Uluslararası Hukuku İhlal Etmekle Suçladı
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Moskova, 17 Şubat 20 : Rusya Dışişleri Bakanı SergeyLavrov, ABD'ye sözde Orta Doğu barış planıyla uluslararası hukuku ihlal ettiği suçlamasında bulundu.

Lavrov, İtalyan La Stampa gazetesine verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını değerlendirerek, "Washington, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları ve Arap Barış Girişimi dahil, kabul görmüş uluslararası kanunları ihlal etti." ifadesini kullandı.

Lavrov, Filistin'in ABD'nin sunduğu teklife tepki gösterdiğini hatırlattı.

Planın, Filistin'in statüsüne ilişkin İsrail'in lehine çözüm içerdiğine dikkati çeken Lavrov, bu yaklaşımın, durumun iyileşmesine yardımcı olmayacağı uyarısında bulundu.

Lavrov, bu meselenin çözümünde, Filistin ve İsrail halkının çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

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Rusya'nın Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) üyesi olduğunu hatırlatan Lavrov, Filistin ve İsrail'in uzlaşıya varması için yardımcı olmaya hazır olduklarının altını çizdi.

"LİBYA KRİZİNDE, KÖKLÜ DEĞİŞİM YAŞANMADI"

Libya krizine de değinen Lavrov, bu konuda köklü değişimlerin yaşanmadığına işaret etti.

Libya'daki taraflar arasında çatışmaların devam ettiğine dikkati çeken Lavrov, bu meselenin Berlin Konferansı gibi etkinliklerle artık çözülemeyeceğini vurguladı.

Lavrov, uluslararası toplumun Berlin Konferansı'nın sonuçlarını Libya'daki taraflara kabul ettirmesi gerektiğini kaydetti.

(AA/AK/ŞEB)

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