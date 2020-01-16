Taşkent, 16 Ocak 20 : Rusya Dışişleri Bakanı SergeyLavrov, ABD'nin pervasız eylemlerinin, Ortadoğu bölgesinde felaketlere yol açtığını söyledi.
Lavrov, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsünün Taşkent şubesinde yaptığı konuşmada, ABD’nin Ortadoğu'daki eylemlerini değerlendirdi.
Irak, Libya gibi ülkelerin ABD’nin hareketleriyle bölündüğüne dikkati çeken Lavrov, "ABD ve müttefiklerinin pervasız eylemleri, Ortadoğu bölgesinde felaketlere yol açtı." dedi.
"ABD, DOLARIN STATÜSÜNÜ KÖTÜYE KULLANIYOR"
ABD’nin haksız şekilde rekabet etmeye çalıştığına dikkati çeken Lavrov, Dünya Ticaret Örgütünün faaliyetlerini engellediğini söyledi.
SergeyLavrov, "ABD, yasal olmayan yaptırımları ve doların statüsünü kötüye kullanarak, kendi kararlarını başka ülkelere empoze etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
(AA/AK/ŞEB)