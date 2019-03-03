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Lavrov: Venezuela'nın iç işlerine karışarak uluslararası hukuku çiğneyen ABD'yi kınıyoruz

Lavrov: Venezuela'nın iç işlerine karışarak uluslararası hukuku çiğneyen ABD'yi kınıyoruz

03 Mart 2019 Pazar 09:05
Lavrov: Venezuela'nın iç işlerine karışarak uluslararası hukuku çiğneyen ABD'yi kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaparak, Washington'un Venezuela'ya yönelik 'açık müdahalesini' kınadı.

Konuşmanın içeriği hakkında yazılı açıklama yapan Rus Dışişleri Bakanlığı, Lavrov'un "Yıkıcı provokasyon ve dış müdahaleler, riyakarca öne sürülen insani yardım bahanesiyle bile olsa, demokratik süreçle bağdaşmamaktadır." dediğini açıkladı.

Görüşmede Lavrov'un ayrıca "ABD'nin meşru hükümete karşı tehditlerini, egemen bir devletin iç işleri açıkça müdahaleyi ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini" kınadığı belirtildi.

Moskova ara bulucu olmak istiyor
Diğer yandan bakan, krizin çözülmesi için Moskova'nın ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu ancak bunu sadece iki ülkenin de Birleşmiş Milletler prensiplerine uygun davranacakları taahhüdünü vermeleri durumunda yapacaklarını duyurdu.

Açıklamaya göre telefon konuşması sırasında bakanlar Suriye, Afganistan ve Kuzey Kore meselelerine de değindi.

Venezuela devlet başkan yardımcısı Rusya'da
Cuma günü Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i ağırlayan Lavrov, yaptığı basın açıklamasında Latin Amerika ülkesine insani yardım amaçlı buğday gönderdiklerini söyledi.

Açıklamadan saatler sonra 32 bin 400 ton Rus buğdayı taşıdığı belirtilen ve Venezuela'nın Puerto Caballo kentine giden 'Mardinik' adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerken fotoğraflandı.

Venezuela'da geçen sene yapılan seçimlerde hile yapıldığını öne süren muhalif Meclis Başkanı Juan Guaido kendisini geçici başkan ilan etmiş, başta ABD ve çoğu Avrupa ülkesi olmak 50'ye yakın devlet Guaido'yu tanımıştı. Aralarında Rusya, Çin ve Türkiye'nin de bulunduğu devletler tarafından desteklenen Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise kendisine karşı darbe yapılmaya çalışıldığını savunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Lavrov
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