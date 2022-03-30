Lavrov: Ukrayna ile İstanbul'daki müzakerelerin sonuçları, ileriye dönük olumlu bir gelişme

Lavrov, Çin'in Anhui eyaletindeki Tunşi kentinde gazetecilere Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereleri değerlendirdi.
Müzakerelerin olumlu geçtiğini belirten Lavrov, "İstanbul'da dün yapılan müzakerelerin sonuçlarını ileriye dönük olumlu gelişme olarak değerlendiriyoruz." dedi.
Bunun nihai sonuç henüz olmadığına dikkati çeken Lavrov, şunları kaydetti:
Dün, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki ara buluculuk girişimleriyle İstanbul’da iki ülke heyetleri arasında ateşkesin sağlanması amacıyla yüz yüze müzakerelerin 4'üncüsü düzenlenmişti.
Yüz yüze müzakereler, İstanbul’dan önce 3 defa Belarus’ta gerçekleşmişti.