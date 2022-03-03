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Lavrov: “Rusya'nın güvenliğini tehdit eden Ukrayna'daki altyapıya izin veremeyiz“

03 Mart 2022 Perşembe 15:00
Lavrov: “Rusya'nın güvenliğini tehdit eden Ukrayna'daki altyapıya izin veremeyiz“

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile müzakerelere hazır olduklarını belirterek "Ancak operasyona devam edeceğiz. Rusya'nın güvenliğini tehdit eden Ukrayna'daki altyapının kalmasına izin veremeyiz." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da video konferans yöntemiyle gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinen Lavrov, iki ülkenin heyetleri arasında 2. tur müzakerelerin yapılacağına dikkati çekti.

Lavrov, "Biz müzakerelere hazırız. Ancak operasyona devam edeceğiz. Rusya'nın güvenliğini tehdit eden Ukrayna'daki altyapının kalmasına izin veremeyiz." dedi.

Ukrayna’da askeri altyapı tesislerini imha etmeyi hedeflediklerini dile getiren Lavrov, "Bizi tehdit eden silah altyapısının yok edilmesi, Ukrayna’nın silahlardan arındırılması, barış anlaşmasını imzalasak da sonuna kadar devam edecek. Bu anlaşma, bu yönde bir madde içermelidir." diye konuştu.

Lavrov, Batı’nın Ukrayna aracılığıyla Rusya’yı "sökmeye" çalıştığını belirterek "Kendi kurallarımıza göre düzeni sağlamak için 10 bin kilometrelik mesafeyi geçmiyoruz. Bu zorunlu bir karar çünkü bizi duymadılar ve son 30 yılda bize yalan söylediler." ifadelerini kullandı.

- "Ukrayna’da olanların nedeni, ülkenin NATO'ya katılma arzusu"

Ukrayna’nın NATO’ya üye olma yönünde siyaset izlediğini dile getiren Lavrov, "Ukrayna’da olanların nedeni, ülkenin NATO'ya katılma arzusu ve NATO'nun, kendi güvenliğini başka ülkelerin güvenliği pahasına güçlendirmek istemesi ve bunu yaparken kendi yükümlülüklerini yerine getirmemesidir." dedi.

Lavrov, "Doğru olanı yaptığımızdan eminim. İnsanların ölmesi çok kötü. Ancak diplomatik fiyaskoyu değil, Batı'nın diplomatik yeteneğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyon düzenleme planının uzadığı yönündeki iddiaları değerlendiren Lavrov, "Devlet Başkanı'nın talimatıyla özel askeri operasyonu yürüten ordumuzun planlarını bildiğinizi sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukrayna’nın geleceği ile ilgili soruyu da yanıtlayarak, "Ukrayna halkı, daha doğrusu çok uluslu Ukrayna’da yaşayan tüm halkların, Ukrayna’nın ne şekilde hayatını sürdüreceği ve bu ülkenin kimin tarafından yönetileceği konusunda karar alması gerekiyor." dedi.

"NATO, AVRUPA’DAKİ DÜZENİ DİKTE ETTİĞİNİ HERKESE GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR"

ABD’nin Avrupa’daki eylemlerini değerlendiren Lavrov, "Hem Napolyon (Bonapart) ve Hitler (Adolf), bir zamanlar Avrupa’ya boyun eğdirmeyi hedefliyordu. Şimdi ise Amerikalılar, Avrupa’ya boyun eğdirdi. NATO için sorun yok ama Avrupa Birliği’ne (AB) kendi yeri gösterildi." diye konuştu.

Lavrov, NATO’nun savunma amaçlı ittifak olmadığını vurgulayarak "NATO, Avrupa’daki düzeni dikte ettiğini herkese göstermeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

ABD’nin "histerisinin" geçeceği umudunu paylaşan Lavrov, Batı ülkeleri ile eşitliğe ve çıkarlara saygı duyulmasına dayalı diyaloğa hazır olduklarını dile getirdi.

ABD'nin, Ukrayna'da iki biyolojik askeri laboratuvar kurduğunu ve başkent Kiev ve Odessa kentinde patojenler geliştirdiğini ifade eden Lavrov, "Edindiğimiz bilgilere göre, Pentagon, Ukrayna'daki kimyasal ve biyolojik tesislerin kaderi ve bu laboratuvarları üzerindeki kontrolü kaybedeceği konusunda çok endişeli." dedi.

“NÜKLEER SAVAŞ OLASILIĞINI BİZ KONUŞMUYORUZ"

Nükleer savaşın yaşanması olasılığı değerlendiren Lavrov, şunları kaydetti:

"Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Herkes, üçüncü dünya savaşının nükleer olabileceğini anlıyor. Ancak bu konu, Rusların değil, Batılı siyasetçilerin kafalarında sürekli dönüyor. Biz bunu demiyoruz. Kışkırtıcı eylemlerin, dengeyi kaybettirmesine izin vermeyeceğiz. Bize karşı gerçek bir savaş başlarsa, bu planları yapanlar bunu düşünmelidir. Bana göre bu planlar oluşturuluyor."

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Son Güncelleme: 04.03.2022 00:02
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