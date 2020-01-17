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Lavrov: “Libya'daki tarafların hatalarını tekrarlamaması gerekiyor“

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya krizinin çözümüne ilişkin 19 Ocak'ta düzenlenecek Berlin Konferansı'na katılacaklarını belirterek, "Libya'daki tarafların, Berlin Konferansı ardından hataları tekrarlamaması ve yeni şartlar ortaya sürmemesi önemlidir." dedi.

Lavrov: “Libya'daki tarafların hatalarını tekrarlamaması gerekiyor“

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya krizinin çözümüne ilişkin 19 Ocak'ta düzenlenecek Berlin Konferansı'na katılacaklarını belirterek, "Libya'daki tarafların, Berlin Konferansı ardından hataları tekrarlamaması ve yeni şartlar ortaya sürmemesi önemlidir." dedi.

17 Ocak 2020 Cuma 15:04
Lavrov: “Libya'daki tarafların hatalarını tekrarlamaması gerekiyor“

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği yıllık basın toplantısında güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO'nun 2011'de Libya'yı bombaladığını hatırlatan Lavrov, Libya devlet yapısının yeniden oluşturulamadığına dikkati çekti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ateşkes anlaşmasını Moskova'daki görüşmelerde imzalamadığını anımsatan Lavrov, "Tarafların Moskova'ya gelmeden önce ilan edilen ateşkese uyması önemlidir. Ateşkesin belirsiz bir süreyle devam edeceğini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta yapılacak Libya Konferansı'na katılacaklarını ifade eden Lavrov, "Konferansın hazırlık görüşmelerinin tamamına katıldık. Oluşturulan nihayi belge üzerinde anlaşıldı. Bu belge, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarına uygundur." dedi.

Lavrov, "Libya'daki tarafların, Berlin Konferansı ardından hataları tekrarlamaması ve yeni şartlar ortaya sürmemesi önemlidir. İki tarafın arasında şimdilik gerginlik var. Onlar aynı masada bile oturmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

"SDG, DEAŞ'LILARI PARA KARŞILIĞINDA SERBEST BIRAKIYOR"

Suriye meselesi konusuna değinen Lavrov, DEAŞ ve Nusra Cephesi'ne ait küçük grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve Fırat'ın doğusunda direnişlerini sürdürdüğüne dikkati çekti.

Yaklaşık 10 bin DEAŞ'lı teröristin, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrol ettiği kamplarda bulunduğuna işaret eden Lavrov, "Kürt unsurlarından oluşan Suriye Demokratik Grupları'nın bu militanları para karşılığında serbest bıraktığına dair bilgiler var ve bu bilgileri araştırıyoruz. Bu endişe vericidir. SDG’nin üzerinde etkisi olan ABD ortaklarımızı bu konuda uyarmıştık." diye konuştu.

Sergey Lavrov, Suriye’nin Arap Ligi'ne dönmesi gerektiğini vurguladı.

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"ABD ULUSLARARASI HUKUKU BALTALADI"

Irak'ta Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesini de değerlendiren Lavrov, "bu operasyonun, uluslararası hukuku baltaladığını" kaydetti.

İran ile ABD arasında gerginliğin arttığına işaret eden Lavrov, "Ukrayna uçağıyla yaşanan trajedi, gerginliğin düşürülmesi için önemli bir sinyal." ifadelerini kullandı.

"İKİLİ TİCARET 21 MİLYAR 700 MİLYON DOLARA ULAŞTI"

Daha sonra, Rusya Dışişleri Bakanlığı 2019 yılına ilişkin önemli konularda yazılı açıklama yaptı.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ele alındığı bildirilen açıklamada, "İki ülke, birbirinin çıkarlarını göz önünde bulundurarak, karşılıklı saygı doğrultusunda ikili ilişkilerini geliştirmekle ilgilidir." ifadelerine yer verildi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığına dikkati çekilen açıklamada, "Türkiye, önemli partnerimiz. İkili ticaret, 2019'un Ocak-Ekim aylarında yüzde 2,5 artarak 21 milyar 700 milyon dolara ulaştı." denildi.

Rusya ile Türkiye'nin Suriye meselesi çözümü konusunda temasları sürdürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve Suriye'nin kuzey doğusu ile ilgili ortak çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki durumdan endişe duyduğu kaydedilen açıklamada, "Türk ortaklarımızın Libya krizinin barışçıl yollarla çözümünden yana olduğuna değer veriyoruz. Bu yönde Türkiye ile temasları sürdürmeye ve Libya'daki gerginliği azaltmak amacıyla ortak çabaları koordine etmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Son Güncelleme: 17.01.2020 18:34
Anahtar Kelimeler:
LavrovLibya Krizi
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