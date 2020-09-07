Lavrov Güney Kıbrıs’a Gelmeden Önce Suriye’yi Ziyaret Etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşmede Suriye’de sahadaki durumun ele alındığını, tarafların ülkedeki durumun göreceli sakin olduğu sonucuna vardıklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 8 yıl aradan sonra Şam’a gitti. Suriye’yi 2012’den beri ilk kez ziyaret eden Lavrov, Şam'da Devlet Başkanı Beşar Esad ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le yaptığı görüşmelerin ardından mevkidaşıyla kameralar karşısına geçti.

Lavrov, “Suriye Devlet Başkanı Sayın Beşar Esad’ın davetlisi olarak yaptığımız uzun mülakat sırasında sahadaki durumu ayrıntılı bir şekilde ele aldık, Suriye’deki durumun göreceli sakin olduğunu ve bu eğilimin pekiştirilmesi üzerinde çalışılması gerektiği sonucuna vardık” diye konuştu.

‘Suriye’de geriye kalan terör yuvaları imha ediliyor ve tamamıyla yok edilecek’

Suriye’de geriye kalan terör yuvalarının imha edildiğini ve tamamıyla yok edileceğini vurgulayan Lavrov, şunları söyledi:

“Şu anki aşamanın başlıca özelliği, Suriye'nin Rusya’nın da desteğiyle uluslararası terörizme ve Suriye devletini yok etme projesini hayata geçiren güçlere karşı mücadeleye dayanmış olmasıdır. Suriye’de şimdilik geriye kalan terör yuvaları imha ediliyor ve tamamen yok edilecek.”

‘RUSYA’NIN SURİYE’Yİ LİBYA’YA ASKER AKTARMAK İÇİN KULLANDIĞI İDDİALARI DOĞRULANMIYOR’

Lavrov, medyada yer alan Rusya’nın Suriye’yi Libya’ya asker aktarmak için kullandığı şeklindeki iddiaların gerçeklerle doğrulanmadığını belirtti.

Rus diplomat, "Libya’ya gelirsek, geçmişte defalarca söylediğimi bir kez daha söylemek istiyorum: hem Libya hem de Afrika, Avrupa ve ABD gibi diğer bölgeler konusunda Rusya’ya sürekli olarak birtakım suçlamalar yöneltiliyor. (Ancak bu suçlamalar hakkında) bize asla hiçbir kanıt sunulmamıştır" ifadelerini kullandı.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ülkesi ile diplomatik ilişkilerin başlamasının 60’ıncı yıldönümü sebebiyle yarın Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.