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Lavlar 5 günde 400 evi kül etti

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma adasında 19 Eylül'den bu yana aktif durumda olan Cumbre Vieja yanardağının şimdiye kadar 400 evi yaktığı bildirildi.

24 Eylül 2021 Cuma 09:15
Lavlar 5 günde 400 evi kül etti

Kanarya Adaları özerk yönetimi, yanardağ patlamalarından dolayı evlerini boşaltmak zorunda kalan 5 bin 700'den fazla kişinin barınma sorununa çözüm bulmaya çalışıyor.
Mevcut durumda spor salonlarında, otellerde, akrabalarının evlerinde ya da arabalarda yatan mağdurlara yardım için 280 ev satın alacağını açıklayan Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti, prefabrik evlerin de kullanılacağını ve Ulusal Kredi Kooperatifleri Birliği'nin (UNACC) gayrimenkulleri ücretsiz olarak devretmeyi kabul ettiğini açıkladı.
Hükümet yetkilileri, yanardağdan çıkan lavların 5 günde 400 evi yaktığını belirterek, halka alınan güvenlik önlemlerine tam uyması çağrısı yaptı.
Diğer yandan Ulusal Güvenlik Departmanı'nın verdiği bilgilere göre, patlamalarına devam etse de stabil bir düzeyde olan volkanın en kuzey ağzındaki lav akışının durduğu, diğer ağızlarda ise lav akış hızının yavaşladığı bildirildi.
Yanardağdan çıkan lavların hızlı şekilde yamaca akmasının ardından 166 hektarlık alanın tamamen yandığı, 400 hektarlık alanın etkilendiği, biriken lavların yüksekliğinin bazı yerlerde 15 metreye ulaştığı belirtildi.

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Uzmanlar, düz alana yayılan lavların mevcut durumda denize 2,5 kilometre uzaklıkta olduğunu, bazı yerlerde saatte 4 metre hızla ilerleyen lavların denize ulaşmama olasılığının da bulunduğunu söyledi.
Yoğun patlama evresindeki yanardağın, 24 ila 84 gün aktif durumda olabileceği de hatırlatıldı.
Diğer yandan İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia da bugün La Palma'ya giderek, yetkililer ve mağdur vatandaşlarla bir araya geldi.
Kral 6. Felipe, basına yaptığı kısa açıklamada, "Gördüklerimiz karşısında hayretler içerisinde kaldık ve bunu unutmayacağız. Normale dönmek çok zaman alacak ama La Palma bunu başaracak. Buradaki insanların hayatlarını yeniden kurmaları için hep birlikte yardımcı olacağız. Yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.
 

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Son Güncelleme: 24.09.2021 09:21
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