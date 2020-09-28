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Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19\'dan Ölümler Artıyor

Ankara, 28 Eylül 20 : Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

28 Eylül 2020 Pazartesi 12:01
Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19\'dan Ölümler Artıyor
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Ankara, 28 Eylül 20 : Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.
Son 24 saatte Arjantin'de 206, Kolombiya'da 192, Meksika'da 187 ve Peru'da 120 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Arjantin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 8 bin 841 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybetti.
Toplam vaka sayısının 711 bin 325'e, toplam can kaybı sayısının 15 bin 749'a çıktığı ülkede virüse yakalanan 565 bin 935 kişi iyileşti.
İlk Kovid-19 vakasının 3 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 7 Mart'ta tespit edildiği Arjantin, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worlometer" sitesine göre dünyada en fazla vaka görülen 9'uncu ülke konumunda bulunuyor.
KOLOMBİYA
Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 7 bin 18 vaka görülürken 192 kişi hayatını kaybetti.
Ülkedeki vaka sayısı 813 bin 56'ya, can kaybı sayısı 25 bin 488'e, iyileşenlerin sayısı ise 711 bin 472'ye çıktı.
Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 5'nci ülke konumunda bulunuyor.
MEKSİKA

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Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 187 artarak 76 bin 430'a ulaştı.
Meksika'da vaka sayısı da 3 bin 886 artışla 730 bin 317'ye çıktı.
Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 523 bin 831 kişi iyileşti.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti. 
PERU
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5 bin 160 yeni Kovid-19 vakası görülürken 120 kişi hayatını kaybetti.
Ülkedeki vaka sayısı 805 bin 302'ye, can kaybı sayısı 32 bin 262'ye, iyileşenlerin sayısı ise 664 bin 490'a çıktı.
Peru, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 6'ncı, Kovid-19'dan en fazla ölümün görüldüğü 7'nci ülke konumunda bulunuyor.
(AA/AK/FEZ)

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