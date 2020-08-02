banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
442.761
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.1230
EURO
8.1794
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Var olmanın teminatı; Garantiler
Var olmanın teminatı; Garantiler
Elden teklif: ŞAİBE!
Elden teklif: ŞAİBE!
Ağustos balayı Eylül dert ayı olmasın
Ağustos balayı Eylül dert ayı...
banner355

Latin Amerika’da En Fazla Siyasi Tutuklu Venezuela’da

Caracas, 2 Ağustos 20 (.): Tarihinin en ağır ekonomik ve siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da siyasi çatışmanın göstergelerinden biri siyasi tutuklular. Sivil toplum kuruluşlarına göre, Latin Amerika’da en fazla siyasi tutuklunun bulunduğu ülke konumundaki Venezuela’da 400’e yakın siyasi tutuklu var.

02 Ağustos 2020 Pazar 13:24
Latin Amerika’da En Fazla Siyasi Tutuklu Venezuela’da
banner337
banner351

Caracas, 2 Ağustos 20 (.): Tarihinin en ağır ekonomik ve siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da siyasi çatışmanın göstergelerinden biri siyasi tutuklular. Sivil toplum kuruluşlarına göre, Latin Amerika’da en fazla siyasi tutuklunun bulunduğu ülke konumundaki Venezuela’da 400’e yakın siyasi tutuklu var.
Venezuela’da yaşanan siyasi krizin öne çıkan göstergeleri arasında, birbirini tanımayan iki cumhurbaşkanı ve biri kurucu olmak üzere toplam üç meclisin olması yer alıyor. Ancak bu krizin boyutunu ülkedeki siyasi tutukluların sayısına bakarak da anlamak mümkün.
Venezuela’da Adalet Bakanlığı ya da 9 yıl önce kurulan Cezaevleri Bakanlığı gibi resmi makamlardan siyasi tutuklu sayısı hakkında bir açıklama yapılmadığından, ülkedeki tutuklama ve tahliyelerin takibini sivil toplum kuruluşları yapıyor.
Sivil toplum kuruluşları (STK) bugün Venezuela’da 400’e yakın siyasi tutuklu olduğunu belirtiyor.
SON 6 YILDA 15 BİNİN ÜZERİNDE TUTUKLAMA
Tutuklamalar daha çok 2014 ve 2017’de Nicolas Maduro iktidarına karşı düzenlenen sokak eylemlerinde yaşandı. 2019 başında muhalif Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini ülkenin cumhurbaşkanı ilan etmesi sonrasında siyasi tutuklu sayısı bine yaklaşmıştı.
Venezuela’da son altı yılda 15 binden fazla kişi (15.543) siyasi gerekçelerle tutuklandı. Bunlardan 9 bin 221’i şartlı tahliye edildi. STK’lar bugün itibarıyla 126’sı asker en az 382 siyasi tutuklu bulunduğunu belirtiyor.
Siyasi tutukluların yaklaşık % 80’inin savunmasını ülke genelinde 400’ü aşkın avukat ve binlerce gönüllü ağından oluşan sivil toplum kuruluşu Foro Penal üstleniyor
Foro Penal’in Başkan Yardımcısı Gonzalo Himiob, Amerika’nın Sesi’ne verdiği röportajda, ülkedeki siyasi tutuklu sayısının bu kadar yüksek olmasının nedeninin “iktidarın yargı sistemini ele geçirerek muhalefeti yok etme stratejisi” olduğunu savundu.

banner341
Foro Penal, siyasi tutukluların en az %90’ının suç işlediklerine dair bir kanıt olmadığı için mahkeme karşısına çıkarılmayarak askeri ve sivil istihbarat merkezlerinde ya da mahkumlar için gerekli insani koşulların sağlanmadığı cezaevlerinde tutulduğunu; buralarda ciddi insan hakları ihlallerinin yaşandığını söylüyor.
Himiob, bu yıl içinde 122 kişinin siyasi gerekçelerle tutuklandığını ve bu tutuklamalardan 21’inin iktidarın 2017 yılında çıkardığı nefret suçu kapsamında olduğuna dikkat çekiyor. Nefret suçu kapsamında sosyal medya paylaşımları ya da muhalif makale paylaşımları da bulunuyor. Tutukluların en az 25’i basın çalışanı.
“PANDEMİDE HAK İHLALLERİ ARTTI”
Daha çok siyasi tutukluların ailelerinden oluşan FUNDEPRO adlı STK’nın Başkanı Jacqueline Sandoval, pandemi sürecinde tutuklamaların devam ettiğini; ancak mahkemelerin çalışmadığını ve bu durumun en temel haklardan olan savunma hakkının ihlaline neden olduğunu söylüyor.
Kendisi de bir siyasi tutuklu eşi olan avukat Sandoval, pandemi sürecinde mahkumların aileleri ve avukatlarıyla görüşmelerine izin verilmediğini belirtiyor.
Sandoval, keyfi gözaltı ve tutuklamalar, gözaltına alınanların mahkeme karşısına çıkarılmaması ve siyasi tutukluların sağlık haklarının ihlali gibi sorunlara dikkat çekiyor.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 15 Temmuz’da yayımladığı bir bildiride, Venezuela’da yargının bağımsız olmamasının adalete erişimi zorlaştırdığına dikkat çekmişti. Bildiride, keyfi gözaltı ve tutuklamalara, işkence ve insanlık dışı muamelelere son verilmesi çağrısında bulunulmuştu. Keyfi bir şekilde gözaltına alınan ve tutukluluk hali devam eden en az 27 kişinin derhal serbest bırakılması istenmişti.
Hükümet kaynakları ise siyasi tutukluların şiddet eylemlerinde bulunarak kanun karşısında suç işledikleri gerekçesiyle cezaevlerinde ya da gözaltı merkezlerinde tutulduğunu savunuyor.
(VOA/FEZ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz’de savaşın eşiğinden döndü!
Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz’de savaşın eşiğinden döndü!
Güney Kore'de Şiddetli Yağış: 5 Ölü, 7 Kayıp
Güney Kore'de Şiddetli Yağış: 5 Ölü, 7 Kayıp
İngiliz Milletvekili Tecavüzle Suçlanıyor
İngiliz Milletvekili Tecavüzle Suçlanıyor
Abd'li Astronotların Space X Aracıyla Dünyaya Dönmeleri Bekleniyor
Abd'li Astronotların Space X Aracıyla Dünyaya Dönmeleri Bekleniyor
40 dereceye çıkan sıcaklar altında terleyen avrupa
40 dereceye çıkan sıcaklar altında terleyen avrupa
Trump’ın Aday Gösterileceği Etkinlik Basına Kapalı Yapılacak
Trump’ın Aday Gösterileceği Etkinlik Basına Kapalı Yapılacak
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 17 Bini Aştı
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 17 Bini Aştı
Amazon’daki Yangınlarda Artış
Amazon’daki Yangınlarda Artış
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19 Vakaları Artıyor
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19 Vakaları Artıyor
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 18 Milyon 42 Bini Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 18 Milyon 42 Bini Geçti

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim