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Latin Amerika ülkelerinde ölümler artıyor

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

08 Eylül 2020 Salı 11:47
Latin Amerika ülkelerinde ölümler artıyor
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Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümleri artmaya devam ediyor.
Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 120 artarak 9 bin 912'ye, vaka sayısı da 6 bin 986 artışla 478 bin 792'ye yükseldi.
Sağlığına kavuşanların sayısı ise 357 bin 388 oldu.
Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 artışla 11 bin 652'ye, vaka sayısı 1764 artışla 424 bin 274'e çıktı.

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İyileşenlerin sayısı da 395 bin 717 olarak açıklandı.
BOLİVYA'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİNİ AŞTI
Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 7 bin 8'e, vaka sayısı da 528 artışla 120 bin 769'a ulaştı.
Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 71 bin 489 olarak kaydedildi.
 

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Son Güncelleme: 08.09.2020 13:01
Anahtar Kelimeler:
Covid19
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