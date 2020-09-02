banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1088
ALTIN
466.463
DOLAR
7.3631
STERLİN
9.8684
EURO
8.7283
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve üniversiteler açılabilir…
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve...
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur, NOKTA!
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur,...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Mesele devenin kendi meselesi
Mesele devenin kendi meselesi
banner355

Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Artıyor

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

02 Eylül 2020 Çarşamba 10:38
Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Artıyor
banner337
banner351

 Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 273 artarak 8 bin 730'a, vaka sayısı da 9 bin 309 artışla 417 bin 735'e yükseldi.

Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artışla 11 bin 321'e, vaka sayısı 1419 artışla 413 bin 145'e çıktı.

banner341
Ülkede, salgından iyileşenlerin sayısı da 385 bin 790 olarak kayda geçti.

BOLİVYA'DA ÖLÜ SAYISI 5 BİNİ AŞTI

Bolivya'da da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 61 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı can kaybı sayısı 5 bin 27'ye, vaka sayısı da 630 artışla 116 bin 598'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 60 bin 408 olarak kaydedildi.

banner360
Son Güncelleme: 02.09.2020 11:06
Anahtar Kelimeler:
Latin Amerika Ülkeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD, Dünya Sağlık Örgütünün Küresel Kovid-19 Aşısı Programına Katılmayacak
ABD, Dünya Sağlık Örgütünün Küresel Kovid-19 Aşısı Programına Katılmayacak
Çin'de 8, Hong Kong'da 12, Güney Kore'de 267 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Çin'de 8, Hong Kong'da 12, Güney Kore'de 267 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Trump, Wisconsın'deki Gösterilerde Hasar Gören Yerleri Ziyaret Etti
Trump, Wisconsın'deki Gösterilerde Hasar Gören Yerleri Ziyaret Etti
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Brezilya'da 1215, Hindistan'da 1045, Meksika'da 827 Kişi Öldü
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Brezilya'da 1215, Hindistan'da 1045, Meksika'da 827 Kişi Öldü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 628 Bini Geçti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 628 Bini Geçti
Avustralya’da Kovid-19’dan Can Kaybı 663’e Çıktı
Avustralya’da Kovid-19’dan Can Kaybı 663’e Çıktı
Afrika'da Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 1 Milyonu Aştı
Afrika'da Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 1 Milyonu Aştı
ABD'nin Virgin Adaları'nda 27 Milyon Dolar Nakit Ele Geçirildi
ABD'nin Virgin Adaları'nda 27 Milyon Dolar Nakit Ele Geçirildi
ABD'li Uzmandan “Obama, ABD'yi Suriye'de PKK İle İttifaka Soktu“ Değerlendirmesi
ABD'li Uzmandan “Obama, ABD'yi Suriye'de PKK İle İttifaka Soktu“ Değerlendirmesi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Libya'da Akile Salih İle Görüştü
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Libya'da Akile Salih İle Görüştü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim