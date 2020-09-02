Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Artıyor

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 273 artarak 8 bin 730'a, vaka sayısı da 9 bin 309 artışla 417 bin 735'e yükseldi.

Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artışla 11 bin 321'e, vaka sayısı 1419 artışla 413 bin 145'e çıktı.

Ülkede, salgından iyileşenlerin sayısı da 385 bin 790 olarak kayda geçti.

BOLİVYA'DA ÖLÜ SAYISI 5 BİNİ AŞTI

Bolivya'da da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 61 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı can kaybı sayısı 5 bin 27'ye, vaka sayısı da 630 artışla 116 bin 598'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 60 bin 408 olarak kaydedildi.