Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19'dan Ölümler Artıyor

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 278 artarak 10 bin 457'ye, vaka sayısı da 12 bin 27 artışla 500 bin 34'e yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 382 bin 490 oldu.

ŞİLİ'DE ÖLÜ SAYISI 11 BİN 702'YE YÜKSELDİ

Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 artışla 11 bin 702'ye, vaka sayısı 1486 artışla 427 bin 27'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 399 bin 555 olarak açıklandı.

BOLİVYA'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 97'YE ÇIKTI

Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 43 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 7 bin 97'ye, vaka sayısı da 704 artışla 122 bin 308'e ulaştı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 75 bin 98 olarak kaydedildi.